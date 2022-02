BKV Kanuslalom Lehrgang in Krakau steht vor der Türe

Während das Nationalteam des DKV auf der Insel La Reunion und die U 23 /Junioren Kadermitglieder in der Wüste AL Ain jeweils einen Warmwasserlehrgang absolvieren, machen sich die BKV Kadersportlerinnen und Sportler am kommenden Donnerstag auf dem Landweg nach Krakau / Polen.Der Kraków-Kolna Kanu -Slalom -Kurs ist ein künstlich angelegter interessanter Kurs in Polen, am Südufer der Weichsel, im Vorort Kolna, ungefähr 10 km westlich von Krakau.Es wird mit Flusswasser gespeist, das um einen nahe gelegenen Damm geleitet wird. Auf dieser Wildwasser Strecke fanden schon viele internationale Slalomwettkämpfe, aber auch Trainingslehrgänge statt.Wir trafen David Becke mit Philipp sowie Hanna Süß am Eiskanal, sie freuten sich schon sehr auf den anstehenden BKV Lehrgang, welcher um die 20 bayerische Kanutinnen und Kanuten - ein Großteil von den beiden Augsburger Kanuslalom Vereinen - umfasst, geleitet von den BKV Trainern Paul Jork und Vinzenz Hartl. Die Faschingsferien bieten sich für den Lehrgang sehr gut an, ob es da auch so windig sein wird, wie in Augsburg, wir werden es erfahren.Vielleicht haben sie ja Zeit, die wunderschöne Stadt Krakau zu erkunden, sehenswert auf alle Fälle!Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit im Trainingslager in Krakau.