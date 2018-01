a.tv zu Gast beim TSV Aufgehts Steppach

und sein Team drehten einen Beitrag im Rahmen ihrer Sendereihe. Eine tolle Gelegenheit für uns, einem breiten Publikum unseren schönen Kegelsport näher zu bringen.Für unsere dritte Mannschaft, die an diesem Abend ein Heimspiel gegen SSV Bobingen 4 zu bestreiten hatte, war das natürlich ein riesen Motivationsschub. Unsere beiden Jugendspieler Marco Schmid und Elias Luigart wussten besonders zu gefallen und hatten neben Wolfgang Oppenländer und Gerhard Zschappa großen Anteil am 5:1 und 2072:1951 Sieg.Unser Dank gilt insbesondere Matthias Luginger, der uns diesen unvergesslichen Abend ermöglichte. Matthias, wir hoffen, dass du dich in unseren Reihen wohlgefühlt hast und wenn dir das Kegeln genau so viel Spass gemacht hat wie uns, bist du immer gerne gesehen!Und wer mehr von dem Ganzen wissen will, der schaltet am Donnerstag, denumUhr seinen Fernseher ein und schaut aufLug ins Land!Viel Spaß dabei.