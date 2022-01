Anmeldung für Weser-Tidenrallye 2022 offen! Ideal für den Breitensport!

Vor zwei Jahren sollte der „runde Geburtstag“ der Weser-Tidenrallye ganz groß begangen werden, aber dann kam Corona, und alles musste abgesagt werden. In 2022 erfolgt der neue Anlauf für die 30. Tidenrallye am 28. Mai.Die „Weser-Tidenrallye“ ist ein einzigartiges Paddelerlebnis, das es an keiner anderen Stelle auf unserem Globus gibt. Das Organisationsteam ist zuversichtlich, dass alle Interessierten in diesem Jahr wieder diese spannende Gemeinschaftsfahrt für Kanuten und Ruderer „gegen den Strom“ erleben können.Die ersten Wassersportler – auch aus dem Ausland - haben sich schon kurz nach der gerade erfolgten Freischaltung der Ausschreibung online angemeldet.. Traditionell ranken sich um die Tidenrallye Vorfahrten, und in diesem Jubiläumsjahr wird zusätzlich ein „Kultur-Rahmenprogram“ angeboten. Quelle DKVWeitere Informationen und Anmeldung: www.weser-tidenrallye.de