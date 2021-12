Ziele 2022 - wie der Erfolg gelingt

Erfolgreiche Sportler haben einen Coach, aber Menschen, die sich beruflich weiterentwickeln wollen, bleiben mit Ihren Wünschen und Zielen oft allein. Hierfür werden häufig eher Freunde und Bekannte gefragt. Die Begleitung eines Profis wird nicht sehr häufig in Anspruch genommen - dabei lohnt sich es! Mit der neuen Marke "werde-macher.de" bietet die Agentur MR Marketing & Coaching professionelle Begleitung an.

Erfolgreiche Sportler holen sich einen Coach - warum also nicht auch für den beruflichen Erfolg?

Der Jahreswechsel ist für viele der obligatorische Zeitpunkt sich neue Ziele zu stecken. Verbreitet sind Abnehmen, Sport treiben und mit dem Rauchen aufhören. Aber gerade auch im beruflichen Bereich leiden gerade Selbstständige unter Prokrastination und Selbstsabotage. Das muss nicht sein. Mit dem neuen Konzept, fundiert auf wissenschaftlichen Forschungsergebnissen aus Neurobiologie und Psychologie, bietet Michael Ruttmann ein Hybrid-Coaching an. Es gibt sowohl Webinare, als auch wöchentliche 1zu1 Calls in denen der Klient im Mittelpunkt steht und man die Hindernisse aus dem Weg räumt, die einen daran hindern, sein Ziel zu verfolgen.Michael Ruttmann ist Inhaber der Agentur Marketing & Coaching. Neben der Werbung ist seine Leidenschaft vor allem die Begleitung von Einzelpersonen und Teams in Sachen Zielerreichung und Erfolg.Eine ganzheitliche Betrachtungsweise ist das Erfolgsrezept von werde-macher.de. Die Ziele sowie der Weg dorthin werden mit Körper und Seele im Einklang gebracht.Bei Interesse gibt es weitere Informationen unter www.werde-macher.de