Work Life Consulting Hypnose InfoAbend

Den Möglichkeiten der Hypnose sind fast keine Grenzen gesetzt. Ob nun Abnehmen, Rauchentwöhnung, Stressabbau, Beziehungsschwierigkeiten, Schmerztherapie, Ängste und vieles anderes kann man mit Hypnose behandeln.Aber was genau - und vor allem wie?Diese und viele andere Fragen werden an diesem Abend von dem Hypnotiseur und Mentaltrainer Keith A. Minehart beantwortet. Dazu kann man Hypnose direkt ausprobieren - einzeln oder auch in der Gruppe.Also anmelden unter work life Consulting und teilnehmen.