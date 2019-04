„Wohnoase“: Die Frühjahrsausgabe 2019 ist da!

Die neue Frühjahrsausgabe ist soeben erschienen! Holen Sie sich Ihr kostenloses Exemplar an einer der vielen Auslagestellen – auch bei Ihnen vor Ort.- Wissenswertes zum Thema Energie sparen und Energie nutzen- Gartentipps speziell für den Frühjahr und Sommer- Finanzierungstipps für alle, die noch ganz am Anfang stehen- Bautrends, Wohntrends und vieles mehr- Reportagen aus Donauwörth-Zirgesheim, Aichach und Fleinhausen-Dinkelscherben: Werfen Sie einen Blick in andere Häuser und Gärten!- Ein umfangreicher Veranstaltungskalender mit Messen, Märkten, Energieberatungsterminen und Tage der offenen Tür- Expertentipps von Innungsobermeistern- Adressen kompetenter Handwerker und Dienstleister aus Ihrer RegionSie können sich die neue Ausgabe hier alsansehen und herunterladen.OBI Heimwerkermarkt GmbH Industriestr. 39 86551 Aichach-EcknachFliesen KOPP Rudolf-Diesel-Str. 1 86551 AichachMaler Fuchs GmbH Werner-von-Siemens-Straße 1 86551 AichachAmt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Münchener Str. 7 86551 AichachLandratsamt Aichach-Friedberg Münchener Str. 9 86551 AichachF. Bruno Hoberg GmbH Martinstr. 32 86551 AichachBaugenossenschaft Aichach eG Bauerntanzgasse 1 86551 AichachBlumen Haus Prima Vera GmbH Bauerntanzgasse 8 86551 AichachRaumausstattung Brandmeir Simone Hubmannstr. 6 86551 AichachWITTELSBACHER IMMOBILIEN Stadtplatz 42 86551 AichachAugusta Bank eG RVB Stadtplatz 34 86551 AichachSparkasse Aichach-Schrobenhausen Stadtplatz 32 86551 AichachUnicredit Bank AG Stadtplatz 28 86551 AichachStadtverwaltung Aichach Stadtplatz 48 86551 AichachSparkasse Aichach-Schrobenhausen Donauwörther Str. 9 - 13 86551 AichachHimmlisch Wohnen Einrichtungs-GmbH Donauwörther Str. 46 86551 AichachZimmerei Reich GmbH & Co. KG Dorfstraße 26 86447 Aindling-GaulzhofenVerwaltungsgemeinschaft Aindling Marktpl. 1 86447 AindlingSchreinerei Wiehler GmbH St. Michael-Str. 11 86450 AltenmünsterHimmlisch Wohnen Mertinger Str. 50 86663 Asbach-BäumenheimRaiffeisen-Volksbank Donauwörth eG Römerstr. 2 86663 Asbach-BäumenheimGemeinde Asbach-Bäumenheim Rathausplatz 1 86663 Asbach-BäumenheimRaiffeisenbank Bobingen eG Oktavianstraße 1 86199 Augsburg-InningenHypoVereinsbank Augsburg Göggingen SB-Standort Bürgermeister-Aurnhammer-Str. 30 86199 AugsburgAugusta-Bank eG Raiffeisen-Volksbank Landgerichtstraße 1 86199 AugsburgSCAN Ofenhaus GmbH Kaminöfen Klausenberg 2 86199 AugsburgE.D.A. Fenster + Türen Klausenberg 10 86199 AugsburgBlumenladen im Kurhaus Klausenberg 6 86199 AugsburgErdgas Schwaben GmbH Bayerstraße 43 86199 Augsburgse Huber GmbH & Co KG Bergiusstraße 1 86199 AugsburgParkettbörse Augsburg GmbH Eichleitnerstr. 5 86199 AugsburgJedele Farben und Heimtex Großhandel GmbH Eichleitnerstr. 16 86199 AugsburgRennig Beton GmbH Piccardstr. 8a 86159 AugsburgRichter+Frenzel / Fliesen Bretschneider Stauffenbergstraße 5 86161 AugsburgWörner Blumenhaus am Protest. Friedhof Haunstetter Str. 36 86161 AugsburgOtt Haus- und Immobilienverwaltung GmbH Provinostr. 52 86153 AugsburgBembe Parkett GmbH & Co. KG Provinostr. 52 86153 AugsburgStadtwerke Augsburg Energie GmbH Hoher Weg 1 86152 AugsburgVermessungsamt Augsburg (Kundencenter/Geschäftszimmer) Fronhof 12 86152 AugsburgStaatliches Bauamt Augsburg Holbeinstraße 10 86150 AugsburgLandratsamt Augsburg Prinzregentenplatz 4 86150 AugsburgLechwerke AG / ERS-R-F Schaezlerstraße 3 86150 AugsburgLBS-Geschäftsstelle Augsburg Hermanstr. 17 86150 AugsburgBauwaren Mahler GmbH & Co. KG Gögginger Straße 13a 86159 AugsburgSchlüssel Fritz GmbH Augsburger-Str. 13-15 86157 AugsburgHFP Hirsch Fischer Partner Eberlestraße 27 a 86157 AugsburgKüche Aktiv Blücherstraße 31 86165 AugsburgWörner Blumenhaus am Alten Ostfriedhof Scharnhorststraße 15 86165 AugsburgWörner Blumenhaus am Neuen Ostfriedhof Zugspitzstraße 104 86163 Augsburgtedox - Der Renovierungs-Discounter Brixener Straße 1 86165 AugsburgRoman Müller Atrium Augsburg Südtiroler Str. 6 1/3 86165 AugsburgHeim Baumschulen / Herr Heim Kalterer Straße 10 86165 AugsburgPlana Küchenland Meraner Str. 24 86165 AugsburgDehner Gartencenter Buergerm-Wegele-Str 10 86167 AugsburgA&O GmbH Raumgestaltung Donauwörther Str. 171 86154 AugsburgKagerer GmbH Augsburg Donauwörther Str. 181 86154 AugsburgLorenz Spitzer GmbH & Co. KG - Starke Ideen in Holz Biberbachstr. 3 86154 AugsburgStix - Bauelemente, Fenster & Türen Krumbacher Str. 9 86154 AugsburgWiederspan Überdachungen/Eduard Wiederspan Königsbrunnerstr. 69 1/2 86179 AugsburgBürgerbüro Kriegshaber Ulmer Str. 72 86156 AugsburgKÜCHEN QUELLE Max-von-Laue-Str. 16 86156 AugsburgMultifloor Freund GmbH Werner-Heisenberg-Straße 4 1/5 86156 AugsburgDehner Gartencenter Bürgermeister-Ackermann-Str. 86156 AugsburgAsset GmbH Graf-Bothmer-Str. 8 86157 AugsburgGärtnerei Hartmann Stadtberger Str. 84B 86157 AugsburgKonze & Laur GmbH Schwammerlweg 5a 86199 Augsburg-BergheimUmweltstation mooseum Schlossstraße 7 89431 Bächingen an der BrenzGemeinde Balzhausen Blumenstraße 2 86483 BalzhausenEnergeticum Energiesysteme GmbH St.-Leonhard-Str. 26 86483 BalzhausenVR-Bank Marktpl. 1 86485 BiberbachMarktgemeinde Biberbach Rathausplatz 1 86485 BiberbachWilfling Sicherheitstechnik Bollenholz 6 86485 BiberbachGemeinde Blindheim Weiherbrunnenstraße 9 89434 BlindheimWolfgang Lorenz Kirchenmalermeister Oberfeldweg 4 89434 BlindheimAugusta-Bank eG RVB Lindauer Str. 3 86399 BobingenKreissparkasse Augsburg Hochstr. 4 86399 BobingenRaiffeisenbank Bobingen eG Hochstr. 11 86399 BobingenFarben Bühler Eder Hochstraße 16 86399 BobingenGärtnerei Sirch Hochstr. 42 86399 BobingenKaminbau Steidle GmbH Gutenbergstr. 27 86399 BobingenGC ABEX Bobingen - SILBERHORN Albert-Einstein-Str. 14 86399 BobingenKohl Wasser + Wärme GmbH Gutenbergstr. 6 86399 BobingenWüst Motorgeräte GmbH Gutenbergstraße 7 86399 BobingenHillari Fliesen-Center GmbH Stockerweg 16 89331 BurgauMöbel Riederle Augsburger Str. 37 89331 BurgauRaiffeisenbank Burgau eG Augsburger Str. 19 89331 BurgauEisen-Ziegler GmbH Augsburger Str. 17 89331 Burgaumengele einrichtungs gmbh Mühlstraße 11-13 89331 BurgauKachelofenbau Ihle Kapuzinerstr. 4 89331 BurgauFarbenhaus GmbH Georg Mayer Kapuzinerstr. 8 89331 Burgauapero burgau GmbH - Küchenstudio Haldenwanger Str. 20 89331 BurgauSAN Ringeisen Plan + Bau GmbH Röntgenstr. 4 89331 BurgauDichtungsmax - Fenster Türen Stahlzargen Robert-Bosch-Str. 4 89331 BurgauStadt Burgau Gerichtsweg 8 89331 BurgauSparkasse Günzburg-Krumbach, Geschäftsstelle Burgau Ulmer Straße 2 89331 BurgauRolf Nagel GmbH Überdachungen An der Römerstrasse 7 89331 BurgauHolzbau Glaß GmbH Am Dorfanger 11 86647 ButtenwiesenKachelofenbau Pechinger Bahnweg 2 86647 ButtenwiesenGemeinde Buttenwiesen Marktplatz 4 86647 ButtenwiesenRaiffeisenbank Unteres Zusamtal Marktplatz 3 86647 ButtenwiesenBayWa AG Dasing (Baustoffe) Taitinger Str. 54A 86453 DasingVerwaltungsgemeinschaft Dasing Kirchstr. 7 86453 DasingSparkasse Dasing Unterzeller Str. 2 86453 DasingMalia Möbel und Raumausstattung Am Anger 4 86453 DasingSteinhart Fliesen GmbH Aichacher Straße 7 86453 DasingWeber Baustoffzentrum – Diedorf Industriestraße 10 86420 DiedorfKreissparkasse Augsburg Gewerbestraße 5 86420 DiedorfVR-Bank Handels- und Gewerbebank eG Lindenstr. 14 86420 DiedorfKüchen Schißler GmbH Hauptstr. 66 86420 DiedorfTOBI Sonderpostenmarkt Industriestraße 3 89407 Dillingen a.d. DonauSöhner - Blumen Donauwörther Straße 68 89407 Dillingen a.d. DonauStadtverwaltung Dillingen Königstraße 37/ 38 89407 Dillingen a.d. DonauHypoVereinsbank - Filiale Dillingen Königstraße 33 89407 Dillingen a. d. DonauLandratsamt Dillingen a. d. Donau Große Allee 24 89407 Dillingen a. d. DonauFarben Schmid GmbH Hausener Str. 9 89407 Dillingen a. d. DonauHimmlisch Wohnen Hausener Str. 9 89407 Dillingen a. d. DonauFliesenfachhandel Markus Kühn Kreuzteilstraße 26 86424 Dinkelscherben-LindachSmart Gardening / Tankstelle Dinkelscherben Marktstraße 36 86424 DinkelscherbenSchreinerei Sebastian Litzel Marktstr. 12a 86424 DinkelscherbenMarktgemeinde Dinkelscherben Augsburger Straße 4-6 86424 DinkelscherbenSanitär Karl Schmid Von-Schnurbein-Straße 14 86424 Dinkelscherben-EttelriedRichard und Robert Hirsch oHG Rainer Str. 61 86609 DonauwörthLandratsamt Donau-Ries Pflegstraße 2 86609 DonauwörthTobi Sonderposten An der Westspange 1 86609 DonauwörthHIMMLISCH WOHNEN Dr.-Friedrich-Drechsler-Str. 17 86609 DonauwörthHagebaumarkt & Gartencenter Ludwig-Auer-Str. 2 86609 DonauwörthParkett und Fussbodentechnik Hofer Herzog-Ludwig-Str. 15 86609 DonauwörthKarl Kammer Ingeneurbüro Kreuzfeldstraße 12 86609 DonauwörthGemeinde Ellgau Hauptstr. 25 86679 EllgauKOLB Bau-Unternehmen e.K. Gewerbering 1 86679 EllgauHolzbau Jürgen Lindermayr Friedberger Str. 23 86495 EurasburgVogt Massivhäuser GmbH Ringstraße 44 89435 FinningenMöbelhaus Anton Schißler Poststr. 1 86850 FischachGeiger - Heizöle Diesel Kohlen Marktplatz 3 86850 FischachKreissparkasse Augsburg Hauptstraße 17 86850 FischachMarkt Fischach Hauptstr. 16 86850 FischachEisenwaren Eugen Häckel Hauptstr. 32 86850 FischachSchropp Bau GmbH Hauptstr. 69 86850 FischachAugusta-Bank eG Raiffeisen-Volksbank, Geschäftsst. Stätzling St.-Anton-Straße 4 86316 Friedberg-StätzlingViola - Gärtnermeister Vinzenz Mayr Meringer Str. 55 86316 FriedbergGartengestaltung Hanneder Sedanstr. 29 A 86316 FriedbergGamböck Matthias Malermeister Bgm.-Schmid-Str. 20 86316 Friedberg-RederzhausenJosef Bradl Holzbau GmbH Römerstr. 21 86316 Friedberg-HügelshartLandtechnik Pfundmeir Marquardtstraße 2a 86316 FriedbergFriedberger Eisenhandlung Christian Kniess GmbH Marquadtstr. 1 86316 FriedbergOC-Immobilien Christian Oppermann Max-Högg-Str. 3 86316 FriedbergWolf Sanitärtechnik Thomas-Dölle-Str. 8 86316 FriedbergWerner Bretschneider GmbH Probststr. 6 86316 FriedbergFarbenhaus Friedberg GmbH Stefanstraße 6 86316 FriedbergSanitär Kiehlmeier Bachernstr. 2 86316 Friedbergfußner | kühne architekten Bahnhofstraße 35 86316 FriedbergBaugenossenschaft Friedberg Fritz-Krug-Weg 6 86316 FriedbergGreppmair Klaus Sanitärinstallation Wiffertshauser Str. 32 86316 FriedbergImmo4all - Artur Fiedler Winifridweg 23 86316 FriedbergRalph Kraisy Immobilien GmbH Bauernbräustrasse 17 86316 FriedbergStadt Friedberg / Baureferat Marienplatz 5 86316 FriedbergUnicredit Bank AG Ludwigstr. 8 86316 FriedbergGardinen + Wohnen Bahnhofstr. 4 86316 FriedbergFarben Glass GmbH & Co. KG Ludwigstr. 22 86316 FriedbergGrosselfinger Alarmanlagen & Videoüberwachung Innere Industriestraße 10A 86316 Friedberg-DerchingEndter Stein & Design Humboldtstr. 13 86316 Friedberg-DerchingFinstral Studio Friedberg Winterbruckenweg 64 86316 Friedberg-DerchingKreissparkasse Augsburg/VR-Bank Grünholderstr. 4 86456 GablingenElektrotechnik Florian Geiger Feldstrasse 2 86456 GablingenGemeinde Gablingen Rathausplatz 1 86456 GablingenZiegler & Karg GmbH Dornierstr. 1 86456 Gablingen-SiedlungHabisreutinger Holz Fachmarkt Augsburger Straße 130A 86368 GersthofenE+M Wohnbau Augsburger Str. 32 86368 GersthofenHonora Immobilienmanagement GmbH Augsburger Str. 13 86368 GersthofenUnicredit Bank AG Augsburger Straße 11 86368 GersthofenVR-Bank Handels- und Gewerbebank eG Augsburger Straße 10 86368 GersthofenKreissparkasse Augsburg Bauernstr. 1 86368 GersthofenWOHNakzente Donauwörther Str. 3 86368 GersthofenCity-Center Gersthofen Bahnhofstraße 11 86368 GersthofenStadt Gersthofen - Verwaltung Rathausplatz 1 86368 GersthofenHeimbach GmbH Brahmsstraße 25 86368 GersthofenWindhager Zentralheizung GmbH Daimlerstraße 9 86368 GersthofenSELGROS Cash & Carry Gersthofen Welserstraße 2 86368 GersthofenRoschmann Glas GmbH & Co. KG Dieselstraße 37 86368 GersthofenGersthofer Baustoffmarkt Senefelderstraße 21 86368 GersthofenKemmler Baustoffe & Fliesen/Fliesen Supermarkt Senefelder Straße 15 86368 GersthofenStefan Herdelt GmbH Röntgenstraße 36 86368 GersthofenZill Wintergärten & Bauelemente Westendstr. 17 86368 GersthofenAugsburger Holzhaus GmbH Gersthofer Straße 9 86368 Gersthofen-HirblingenPeter Breg GmbH Lindenbergstraße 14 86368 GersthofenVerwaltungsgemeinschaft Gessertshausen Hauptstraße 31 86459 GessertshausenKreissparkasse Augsburg Hauptstraße 15 86459 GessertshausenZoller Kreativ GmbH & Co KG Freiher-von-Zech Str. 14-16 86459 GessertshausenSonderpreis Baumarkt Lindauer Straße 57 86845 GroßaitingenGärtnerei und Blumenbinderei Konrad Haug Reinhartshofer Str. 48 86845 GroßaitingenVerwaltungsgemeinschaft Großaitingen Am Alten Markt 3 86845 GroßaitingenRaiffeisenbank Bobingen eG Am Alten Markt 4 86845 GroßaitingenSchweinstetter GmbH Rot-Kreuz-Weg 6 86845 GroßaitingenStadt Gundelfingen Prof-Bamann-Str.22 89423 GundelfingenRaiffeisen-Volksbank Prof.-Bamann-Straße 10 89423 GundelfingenSparkasse Kreis- und Stadtsparkasse Hauptstr. 31 89423 GundelfingenHinterstößer Haushaltswaren Hauptstraße 37 89432 GundelfingenKaminofencenter Donautal Günzburger Straße 7a 89423 GundelfingenRaiffeisenbank Günzburg eG Augsburger Str. 47 89312 GünzburgLechwerke Kunden- und Energieberatung Sedanstraße 13 89312 GünzburgLandratsamt Günzburg An der Kapuzinermauer 1 89312 GünzburgVentoxx GmbH Scherisberg 6 89312 GünzburgStadt Günzburg Schloßplatz 1 89312 GünzburgSparkasse Günzburg-Krumbach Marktplatz 8 89312 GünzburgVR-Bank Donau-Mindel eG Dillinger Str. 21 89312 GünzburgDipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co. KG Lußweg 2 89312 GünzburgFarben-Schmid GmbH Rudolf-Diesel-Straße 18 89312 GünzburgASG Bauzentrum Schäffer GmbH Rudolf-Diesel-Str. 6 89312 GünzburgHR Fenstertechnik Lochfelbenstraße 5 89312 GünzburgVanoni Lebensräume Bahnhofstrasse 7-9 89312 GünzburgRöger GmbH Kappenzipfel 11 89312 GünzburgSparkasse Günzburg-Krumbach Weißenhorner Str. 16 89312 GünzburgBlumen Lang GbR Ulmer Str. 65 89312 GünzburgBrennholzhandel Fahrenschon Kanalstr. 17 86856 HiltenfingenRaiffeisenbank Hiltenfingen eG Kirchweg 2 86856 HiltenfingenVerwaltungsgemeinschaft Höchstädt a.d.Donau Herzog-Philipp-Ludwig-Str. 10 89420 HöchstädtStabilo Fachmarkt Dillinger Straße 51 89420 HöchstädtSparkasse Landsberg-Dießen Fuggerplatz 1 86916 KauferingSchreinerei Wolfgang Zeit Kolpingstr. 14 86916 KauferingRathaus Kaufering Pfälzer Str. 1 86916 KauferingKachelofenbau Anton Leis GmbH Donnersbergstraße 1 89407 KicklingenSonderpreis Baumarkt Kissing Römerstrasse 41 86438 KissingMöbel Engelbert Schneider eK Industriestr. 5 86438 KissingFliesen Jeckel Bahnhofsallee 9 86438 KissingDie Mohnblume Bahnhofsallee 7 86438 KissingStadtsparkasse Augsburg Bahnhofsallee 2A 86438 KissingGemeinde Kissing Pestalozzistr. 5 86438 KisssingSchäffer Haustechnik Gut Lindenau 1 86438 KissingF & H Fliesen Verlegung GmbH Am Wäldle 12 86836 KlosterlechfeldKoch GmbH Am Wäldle 12 86836 KlosterlechfeldRaumausstattung Funk GmbH Bahnhofstraße 5 86836 KlosterlechfeldGlobus Fachmärkte GmbH & Co.KG Messerschmittring 22 86343 KönigsbrunnKüchen Manufaktur, das Küchenstudio Messerschmittring 15 86343 KönigsbrunnIhr Teppichfreund Messerschmittring 25 86343 KönigsbrunnParkett-Studio Königsbrunn GmbH Messerschmittring 51 86343 KönigsbrunnZwick Rolladen GmbH Messerschmittring 42 1/2 86343 KönigsbrunnBBS Betonbearbeitung Schwaben, Michael Fellner Richthofenstraße 15b 86343 KönigsbrunnWörner Pflanzenparadies Königsbrunn Landsberger Str. 141 86343 KönigsbrunnGlaserei Müller Bürgermeister-Wohlfarth-Str. 87 86343 KönigsbrunnMalereibetrieb Franz Ermisch Gerstenstr. 13 86343 KönigsbrunnFranz Balmes Gartenbrunnen / Franz Balmes Gerstenstr. 13 86343 KönigsbrunnDeutsche Bank Privat- & Geschäftskunden AG Bürgermeister-Wohlfarth-Str. 72 86343 KönigsbrunnKreissparkasse Augsburg Marktstraße 3 86343 KönigsbrunnGesellschaft für Wohnungsbau und Gewerbeansiedlung der Stadt Königsbrunn mbH Marktstr. 3 1/2 86343 KönigsbrunnAugusta-Bank Königsbrunn Marktplatz 6 86343 KönigsbrunnStadt Königsbrunn Marktplatz 7 86343 KönigsbrunnFliesen-Pistauer Haunstetter Str. 82 86343 KönigsbrunnMüller Werkstätte GmbH Keltenstraße 6 86343 KönigsbrunnHammer Heimtex-Fachmarkt Wandalenstr. 22 86343 KönigsbrunnFliesen Herget Nibelungenstraße 8 86343 KönigsbrunnDehner Gartencenter Hunnenstraße 45 86343 KönigsbrunnImmobilienCenter Sparkasse Günzburg-Krumbach Marktplatz 2 86381 KrumbachStadt Krumbach (Schwaben) Nattenhauser Straße 5 86381 KrumbachVolksbanken Raiffeisenbanken Luitpoldstraße 2 86381 KrumbachWerkmarkt Zach Bahnhofstraße 31 86381 KrumbachFarben Schmid GmbH Robert-Steiger-Straße 48A 86381 KrumbachBayWa AG Krumbach (Technik) Bahnhofstraße 78 86381 KrumbachW & K Schmid GmbH Hans-Lingl-Str. 17 86381 KrumbachVerwaltungsgemeinschaft Kühbach Schönbacher Str. 1 86556 KühbachSparkasse Kühbach Schönbacher Str. 2 86556 KühbachWall Bau Kühbach Amselstraße 18 86556 KühbachE. Bernhard Baugeschäft GmbH Am Herzogberg 38 86500 KutzenhausenStadtwerke Landsberg KU Epfenhauser Str.12 86899 Landsberg am Lechdo it BHG Bau-Heimwerker- Gartencenter Landsberg GmbH Münchener Str. 21 86899 Landsberg am LechSparkasse Landsberg-Dießen Hauptplatz 1-6 86899 Landsberg am LechCommerzbank Landsberg Hauptplatz 150 86899 Landsberg am LechVR-Bank Landsberg Hubert-von-Herkomer-Str. 17 86899 Landsberg am LechDeutsche Bank Investment & FinanzCenter Hubert-von-Herkomer-Str. 114 86899 Landsberg am LechKreisstadt Landsberg Katharinenstr. 1 86899 Landsberg am LechLandratsamt Landsberg Von-Kühlmann-Straße 15 86899 Landsberg am LechElektrizitätswerk Landsberg GmbH LEW Sandauer Straße 254 86899 Landsberg am LechBetten-Nägele Saarburgstraße 5 86899 Landsberg am LechTTL-Filiale Landsberg Lechwiesenstr. 72 86899 Landsberg am LechFliesen Oase Lechwiesenstr. 58 86899 Landsberg am LechHeinrich Taxis GmbH Graf-Zeppelin-Str. 11a 86899 Landsberg am LechKeramostone oHG Lechwiesenstr. 9 86899 Landsberg am LechTeppichgalerie Landsberg (Galerie im V-Markt) Max-von-Eyth-Straße 4 86899 Landsberg am LechSchindler Eisenhandel GmbH Max-Planck-Straße 8 86899 Landsberg am LechW. Renner GmbH Baustoffhandel Max-Planck-Str. 4 86899 Landsberg am LechHimmlisch Wohnen Max-Planck-Str. 2 86899 Landsberg am LechRobert Schmid Farben- und Tapetengroßhandel Max-Planck-Straße 2 86899 Landsberg am LechBau- u. Heimwerkermarkt Sailer GmbH Max-Planck-Str. 1 86899 Landsberg am LechSparkasse Landsberg-Dießen Lechwiesenstraße 26 86899 Landsberg am LechGardinen Stadlmayer GmbH Lechfeldstraße 98 86899 Landsberg am LechScherdi´s Blumen & Gartenwelt Lechfeldstraße 51 86899 Landsberg am LechKüchenstudio Karl Lang Dorfstr. 28 86853 Langerringen-GennachGemeindeverwaltung Langenneufnach Rathausstraße 58 86863 LangenneufnachAlois Mayer Dillinger Str. 19 86462 Langweid a. LechGemeinde Langweid a. Lech Augsburger Straße 20 86462 Langweid a. LechKreissparkasse Augsburg Augsburger Str. 24 86462 Langweid am LechGürtler Bauelemente GmbH Rudolf-Diesel-Str. 4 86462 LangweidReith Landtechnik GmbH & Co. KG Rudolf-Diesel-Straße 5 86462 LangweidWalter Möbel GmbH Raiffeisenstr. 6 89415 LauingenAlldecor Werner-von-Siemens Str. 6 89415 LauingenRAIFFEISEN-VOLKSBANK Günzburg Brüderstraße 16 89415 LauingenStadt Lauingen Herzog-Georg-Straße 17 89415 LauingenHypoVereinsbank Lauingen, SB-Standort Herzog-Georg-Straße 20 89415 LauingenKreis- und Stadtsparkasse Dillingen a. d. Donau Herzog-Georg-Straße 54 89415 LauingenSparkasse Günzburg-Krumbach Von-Richthofen-Str. 19 89340 LeipheimVolksbank Günzburg eG Von-Richthofen-Straße 8 89340 LeipheimStadt Leipheim Marktstr. 5 89340 LeipheimH. Anders GmbH Teisenmahdstr. 1 89340 LeipheimLudwig Streit GmbH Klemensstr. 13-15 86405 Meitingen-HerbertshofenKreissparkasse Augsburg/VR-Bank Klemensstr. 25 86405 Meitingen-HerbertshofenTOBI Sonderposten Langenreichener Str. 1 86405 MeitingenKreissparkasse Augsburg Schloßstr. 4 86405 MeitingenMarkt Meitingen Rathaus Schloßstr. 4 86405 MeitingenVR-Bank Handels- und Gewerbebank eG Schloßstr. 1 86405 MeitingenBlumen Baur Römerstr. 18 86405 MeitingenHS Fachmarkt Via Claudia 7 86405 MeitingenFarben Schmid GmbH Via Claudia 8 86405 MeitingenRobert Hecht Systemtechnik Thierhauptener Str. 4a 86405 Meitingen-Waltersh.BayWa AG Thierhauptener Str. 10 86405 Meitingen-Waltersh.Gemeinde Merching Hauptstraße 26 86504 MerchingMartin Knop - Wanne zur Dusche Gewerbering 13 86504 MerchingBayWa AG - Niederlassung Mering Unterberger Str. 11 86415 Mering SchwabLechwerke AG LEW-Energieladen Münchener Str. 14 86415 MeringStadtsparkasse Augsburg Marktplatz 5 86415 MeringVerwaltungsgemeinschaft Mering Kirchplatz 4 86415 MeringSchreinerei Barl Am Mühlanger 15 86415 MeringFliesen-Zentrum Mering GmbH Lechstraße 12 86415 MeringKWB Deutschland - Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH Gewerbepark Ost 41 86690 MertingenSchweihofer Forst-, Garten- und Kommunaltechnik Gewerbepark Ost 11 86690 MertingenRaiffeisen-Volksbank Donauwörth eG Zehentplatz 7 86690 MertingenGemeinde Mertingen (Rathaus) Fuggerstraße 5 86690 MertingenBlumenstube Thomas Horrer Hilaria-Lechner-Straße 3 86690 MertingenGemeinde Mickhausen Schlosshof 1 86866 MickhausenÖkoFEN Heiztechnik GmbH Schelmenlohe 2 86866 MickhausenStanke - Neusässer Raumausstattermeister Augsburger Straße 3 86356 NeusäßAugusta-Bank eG Raiffeisen-Volksbank Bgm-Kaifer-Str. 4 86356 NeusäßVR-Bank Handels- und Gewerbebank eG Hauptstr. 10 a 86356 NeusäßKreissparkasse Augsburg Parkstr. 3 86356 NeusäßFrisch GmbH & Co. KG, Reinigungssysteme Oskar-von-Miller-Str. 1a 86356 NeusäßStadthalle Neusäß Hauptstr. 26 86356 NeusäßDachbau Wagner GmbH Gutenbergstr. 7 86356 NeusäßDornberger Gutenbergstr. 3a 86356 NeusäßGSE Neusäß GmbH Heizungsbau Siemensstr. 4 86356 NeusäßJörg Scherer Fliesen und Design Benzstr. 7 86356 NeusäßGärtnerei Reuß Von-Rehlingen-Str. 21 86356 Neusäß-WestheimGeschenke-Pavillon Georg-Odemer-Str. 2a 86356 NeusäßDURZ Portnerstr. 8 86356 Neusäß-Täfertingenglas seele GmbH Boschstraße 2 86356 NeusäßDie Küchenwelt in Neusäß e.K. Wankelstraße 3 86356 NeusäßKreissparkasse Steppach Ulmer Str. 30 86356 Neusäß-SteppachWörner Pflanzenparadies Neusäß Biburger Str. 39 86420 Neusäß-VogelsangTreppenzentrum Schmid GmbH Gessertshausenerstr. 4 86356 Neusäß-VogelsangNeubauer Bedachungstechnik Gessertshauser Straße 21 86356 Neusäß-VogelsangVerwaltungsgemeinschaft Nordendorf Schäfflerstr. 6 86695 NordendorfVR-Bank Gersthofen-Meitingen eG Zweigstelle Nordendorf Hauptstr. 16A 86695 NordendorfBaggerbetrieb Günther Liepert Dieselstraße 20 86695 NordendorfE. Raiss GmbH + Co. Baustoffhandel KG Welserstr. 1 86695 NordendorfVerwaltungsgemeinschaft Pöttmes Marktplatz 18 86554 PöttmesSparkasse Pöttmes Sparkassenstr. 1 86554 PöttmesGemeinde Oberndorf a. Lech Eggelstetter Str. 3 Oberndorf am LechDehner Blumenpark Donauwörther Straße 3-5 86641 RainMöbel Raschke Unteracher Str. 1 86508 RehlingGemeinde-Verwaltung Rehling Hauptstr. 1 86508 RehlingLechwerke - Kundenbezirk Schwabmünchen Siemensstr. 30 86830 SchwabmünchenFliesen Hofmann GmbH Kaufbeurer Str. 16 86830 SchwabmünchenMaschinen Kimpfbeck Handels-GmbH Bahnhofstraße 10 86830 SchwabmünchenKreissparkasse Augsburg Fuggerstraße 19 86830 SchwabmünchenDipl. Ing. W. Layer GmbH Sparkassenplatz 1 86830 SchwabmünchenEliflora Blumen und Floristik Fuggerstraße 36 86830 SchwabmünchenDomus Regiobau GmbH Frauenstraße 1 86830 SchwabmünchenHypovereinsbank Unicredit Bank AG Fuggerstr. 40 86830 SchwabmünchenStadt Schwabmünchen Fuggerstr. 50 86830 SchwabmünchenDemharter Holzfachmarkt Augsburger Str. 7 86830 Schwabmünchenbruckner Einrichtungshaus Augsburger Straße 76 86830 SchwabmünchenSinzinger malen & lackieren Gottlieb-Daimler-Straße 1 86830 SchwabmünchenAmmann oHG Robert-Bosch-Str. 2 86830 SchwabmünchenGottwald GmbH Robert-Bosch-Str.4 86830 SchwabmünchenOfenbau Liebsch Robert-Bosch-Str. 6A 86830 SchwabmünchenRathaus Stadtbergen, Bürgersaal Oberer Stadtweg 2 86391 StadtbergenGärtnerei Schlieper & Hörauf, A.+S. Bögle OHG Oberer Stadtweg 55 86391 StadtbergenKreissparkasse Augsburg Bauernstr. 50 86391 StadtbergenAugusta-Bank eG Raiffeisen-Volksbank Bauernstraße 47 86391 StadtbergenOBI Bau- und Heimwerkermärkte GmbH & Co. Ulmer Landstr. 350 86391 StadtbergenGemeinde Tapfheim Ulmer Str. 66 86660 TapfheimHBW Höfle & Wohlrab Bau GmbH Im Krautgarten 15 86470 ThannhausenRaiffeisenbank Thannhausen Raiffeisenplatz 1 86470 ThannhausenSparkasse Thannhausen Christop-von-Schmid-Str. 12 86470 ThannhausenHölzl Fenster GmbH & Co. KG Gemeindewald 7 86672 ThierhauptenGRW Schöner Wohnen GmbH Gemeindewald 2 86672 ThierhauptenSparkasse Thierhaupten Herzog-Tassilo-Str. 30 86672 ThierhauptenGemeindeverwaltung Thierhaupten Marktplatz 1 86672 ThierhauptenVR-Bank Handels- und Gewerbebank eG Marktplatz 3 86672 ThierhauptenSchmid Bauunternehmen GmbH Hölzlarner Str. 1 86672 Thierhaupten-NeukirchenSeemüller Gmbh & Co. KG Kieswerk + Natursteine Am Kieswerk 2 86447 TodtenweisMetallbau Schmidt GmbH Lechfeldwiesen 3 86447 TodtenweisKreissparkasse Augsburg - Geschäftsstelle Untermeitingen Neufnachring 1 86836 UntermeitingenRaiffeisenbank Schwabmünchen eG Lechfelder Straße 28 86836 UntermeitingenRathaus Untermeitingen Von-Imhof-Straße 6 86836 UntermeitingenMetallbau Fischer GbR Keltenstraße 4 86517 WehringenGemeinde Wehringen Nördliche Hauptstr. 18 86517 WehringenVR-Bank Handels- und Gewerbebank eG Hauptstraße 18 86637 WertingenWilli Meyer GmbH Marktplatz 3 86637 WertingenDie BLUMENbinderei Marktplatz 16 86637 WertingenKreis- u. Stadtsparkasse Dillingen Schulstr. 9 86637 WertingenVR-Bank Lech-Zusam eG - SB Filiale Josef-Frank-Straße 2 86637 WertingenBlumenhaus und Gärtnerei Apollonia - Inh. Hans Hurler Zusmarshauser Str. 2 86637 WertingenMaximilian Hurler - Gärtnerei & Raumbegrünung Zusmarshauser Str. 33 86637 WertingenGeorg Wagner KG Mineralölhandel und -service Gewerbestr. 12 86637 Wertingen-GeratshofenVR-Bank / Kreissparkasse Hauptstr. 22 86707 Westendorfperfecta-Fenster Vertriebs- & Montage GmbH Hauptstr. 3 86707 WestendorfHochstatter Bauunternehmung Zöschlingsweiler Str. 3 89426 WittislingenVerwaltungsgemeinschaft Wittislingen Marienplatz 6 89426 WittislingenVerwaltungsgemeinschaft Ziemetshausen Bgm.-Haide-Straße 1 86473 ZiemetshausenSparkasse Günzburg-Krumbach Bürgermeister-Haide-Str. 3 86473 ZiemetshausenFISCHER Haustechnik GmbH Bgm. Haide-Str. 2 86473 ZiemetshausenMarkt Zusmarshausen Schulstraße 2 86441 ZusmarshausenKreissparkasse Augsburg Marktplatz 10 86441 ZusmarshausenHörmann Solartechnik Holzappelstr. 1 86441 Zusmarshausen