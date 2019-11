Wirtschaftsregion Augsburg: Guten Aussichten für die Zukunft!

Die Wirtschaftsregion Augsburg konnte längst das große Potenzial nutzen und ist aktuell ein überregional bedeutender Standort für die unterschiedlichsten Branchen geworden. Aber welche Vorteile hat die Region im Vergleich zu anderen deutschen Wirtschaftsregionen zu bieten und was zeichnet Augsburg allgemein als zukunftssicheren Standort aus?

Welche Vorteile hat die Region Augsburg für Unternehmen im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland?

Warum ist speziell die Region Augsburg und Umgebung so beliebt als Wirtschaftsregion?

Was zeichnet die Region allgemein als zukunftssicheren Standortfaktor aus?

Welche positiven Auswirkungen hat die positive Wirtschaftsentwicklung für Unternehmen und die Menschen in der Region und der gesamten Region Schwaben?

Das Fazit

Augsburg im Regierungsbezirk Schwaben gehört zu den drei größten Städten in Bayern und Süddeutschland. In der süddeutschen Stadt verbinden sich die Vorteile einer ursprünglichen Kleinstadt mit den Vorteilen einer lebhaften Metropole, denn Kultur und Technologie reichen sich hier die Hand und gewähren damit ein Wohnen in bester Lage. Zahlreiche innovative Unternehmen profitieren schon längst von dem attraktiven Standort, der nicht nur über ein voll ausgestattetes Verkehrs- und Straßennetz verfügt, sondern auch einen eigenen Flughafen besitzt. Durch Busse und Bahnen sind die öffentlichen Verkehrsanbindungen ebenfalls gut geregelt. Zudem wird der Bildung höchste Priorität eingeräumt: In Augsburg ermöglichen mehr als 80 private und öffentliche Schulen, eine Universität und mehrere Berufsschulen sowie eine Fach- und eine Musikhochschule beste Bildungsmöglichkeiten und zukunftsorientierte IT-Fortbildungen. Dementsprechend stehen aktuell in der Region auch viele junge Fachkräfte zur Verfügung, die mit innovativen Unternehmen aus allen Branchen bereichern. In Sachen High-Tech-Innovationen und Umwelttechnologie ist der Wirtschaftsstandort Augsburg eine landesweite Autorität.Augsburg hat sich längst von der einstigen Hauptstadt der Textilbranche in einen Hightech-Standort verwandelt, der mit internationalem Format überzeugt. Dank intensiven Bemühungen und konsequenten Förderungen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft konnte in der Wirtschaftsregion ein beeindruckendes lokales Netzwerk aus Forschungsinstituten und Unternehmen geschaffen werden. Die Wirtschaftspolitik der Region Augsburg ist inzwischen optimal auf die Bedürfnisse innovativer Unternehmen ausgerichtet, sodass eine moderne Ansiedlungspolitik sowie schnelle Entscheidungswege zum Wachstumskonzept der Region gehören. Diese Aspekte sind es, die Augsburg als wachstumsstarken Standort auszeichnen.Augsburg gehört zu den deutschen Regionen, die nach wie vor über ein großes Wachstumspotenzial verfügen. So ist Augsburg nicht nur das drittgrößte Ballungszentrum in Bayern, sondern die Stadt weist auch eine hervorragende Infrastruktur auf. Sie liegt genau im Zentrum der süddeutschen Wirtschaftsachse und ist damit Standort zahlreicher Branchen, Weltmarktführer und sonstiger innovativer Unternehmen. Aber auch das hohe Fachkräftepotential zeichnet Augsburg als besonders zukunftssicheren Standort aus, denn mit einem wirtschaftlichen Schwerpunkt in der produzierenden Wirtschaft und im Bereich moderner Technologiefelder ist die Region ein wahres Paradies für Ingenieure, sodass der Fachkräftebedarf in Unternehmen optimal gedeckt werden kann. Aber auch in Sachen Lebensqualität spielt die Wirtschaftsregion Augsburg und Umgebung in der ersten Liga, sodass immer mehr Menschen in Erwägung ziehen, sich dort niederzulassen. Zu guter Letzt verfügt die Region derzeit über eine hervorragende Arbeitsmarktsituation, denn sie punktet nicht nur mit einer hervorragenden Bildungsqualität, sondern auch mit einer niedrigen Arbeitslosenquote, die unter dem Bundesdurchschnitt liegt.Die Wirtschaftsregion Augsburg hat sich in den vergangenen Jahren stark weiterentwickelt. Für die Unternehmen sowie für die Menschen in der Region brachten und bringen diese positiven Entwicklungen erhebliche Vorteile. Da die Region bereits seit einigen Jahren durchgehend ein steigendes Wirtschaftswachstum verzeichnen kann, steigen auch die Gehälter und Löhne der Mitarbeiter, was einen steigenden Wohlstand zur Folge hat. Aufgrund der hervorragenden Wirtschaftsförderung sowie der überaus guten Entwicklung in den vergangenen Jahren ziehen zudem immer mehr innovative Unternehmen in Betracht, in der Region zu investieren. In der Folge sinkt natürlich wiederum die Arbeitslosenquote, sodass sich Augsburg auch im Hinblick auf die Zuwanderung großer Beliebtheit erfreut.Nicht ohne Grund ist die Region Augsburg für Großkonzerne und den Mittelstand ein beliebter Wirtschaftsstandort, denn Unternehmen profitieren hier von vielen guten Bedingungen, die ausschlaggebend für einen langfristigen unternehmerischen Erfolg sind. Wer sich für die Region entscheidet, investiert in einen zukunftssicheren Unternehmensstandort.