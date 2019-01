Wenn sich plötzlich alles dreht

Das Alter „per se“ ist kein Grund für Schwindelanfälle oder Stürze. Dennoch steigt das Risiko im höheren Alter dauerhaft mit Gleichgewichtsstörungen konfrontiert zu sein.Etwa 60 Prozent aller weiblichen und 50 Prozent aller männlichen Patienten über 70 leiden unter Schwindel und Gleichgewichtsstörungen. In Arztpraxen werden diese Beschwerden mittlerweile als ein „normales“, physiologisches Altersphänomen betrachtet. Ute Streicher, Oberärztin der Hessing Klinik für Geriatrischen Rehabilitation, klärt im Hessing Forum am 14. Februar 2019 auf.Aus wissenschaftlicher Sicht, verändert sich mit zunehmendem Lebensalter immer mehr das Gleichgewichtssystem. Eine Folge dessen ist, eine geringere Flexibilität und eine Verlangsamung körperlicher Abläufe, die sich als Schwindel äußern können. Dabei kann auch nur die kleinste Veränderung das gesamte Gleichgewichtssystem überfordern und zum Kippen bringen. Solche Störungen werden primär über viele Jahre kompensiert und können dazu beitragen andere Fähigkeiten zu verlieren. Auch ohne Körperschaden kann Immobilität die Folge sein.Durch Bequemlichkeit, mangelndem Antrieb oder aus Angst, insbesondere vor Stürzen, lässt das Potenzial des Gleichgewichtssystems mit der Zeit deutlich nach. Das Risiko einen Schwindelanfall zu bekommen oder eines Sturzes steigt.Wie man dagegen präventiv vorgehen kann und was bei Gleichgewichtsstörungen und Gangunsicherheit im Alter unternommen werden kann, führt Ute Streicher, Oberärztin der Hessing Klinik für Geriatrische Rehabilitation, in ihrem Vortrag „Gleichgewichtsstörungen und Gangunsicherheit im Alter“ am 14.02.2019 näher aus.Der Vortrag findet um 19.30 Uhr im Hörsaal der Hessing Kliniken in Augsburg-Göggingen statt, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen erhalten Sie unter 0821 – 909 167 oder auf www.hessing-kliniken.de/veranstaltungen