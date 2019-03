Alltagstaugliche Anregungen für ein gelingendes (Familien-)Leben verspricht der Vortrag „Von der Zitrone und dem Hammer“, zu dem die Evangelische Beratungsstelle des Diakonischen Werkes Augsburg (DWA) einlädt. Referentin ist Mira Glückler.



Die Diplom-Pädagogin ist seit Juli in der Beratungsstelle tätig. In ihrem Vortrag will sie den Fokus legen „auf das, was gut läuft, ohne Probleme zu verdrängen“. Leider gelinge das ihren Klienten in der Beratungspraxis nicht immer.In ihrem Vortrag will Glückler daher dem Geheimnis der Aufwärtsspirale im Alltag auf den Grund gehen. Was es mit der Zitrone und dem Hammer auf sich hat, will sie nicht verraten, nur so viel: In einer Geschichte geht es um die so genannte selbsterfüllende Prophezeiung, also eine Vorhersage, die sich unter anderem dadurch erfüllt, dass die- oder derjenige, der an die Vorhersage glaubt, sich so verhält, dass sie sich erfüllt. Ein anderes Beispiel soll zeigen, wie Gedanken sich auf den Körper auswirken.Was? Vortrag: „Von der Zitrone und dem Hammer“Wann? Donnerstag, 28. März 2019, 19 bis 21 UhrWo? Zeughaus, Zeugplatz 4, AugsburgKosten? kostenfrei; Spenden willkommen. Anmeldung ist nicht erforderlich.