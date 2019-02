Vom richtigen Umgang mit Medikamenten bei Epilepsie

Anlässlich des internationalen Tags der Epilepsie, der jährlich am zweiten Montag im Februar begangen wird, lädt die Epilepsieberatungsstelle des Bunten Kreises am Donnerstag, 14. Februar 2019 zum Vortrag „3x täglich sollst Du nehmen…Vom richtigen Umgang mit Alltagsmedikamenten und Medikamenten bei Epilepsie“ ein

Der Apotheker Bernhard Koczian von der Aktivapotheke im Pferseepark Augsburg wird seinen Zuhörer*innen erklären, was Menschen mit Epilepsie bei der Einnahme von Säften, Zäpfchen oder Tabletten beachten sollten. Der Vortrag richtet sich an Eltern, Familien, Betroffene und an alle, die sich für dieses Thema interessieren.Die meisten Menschen wissen, dass am 14. Februar der Tag der Liebenden, der sogenannte Valentinstag ist. Doch den wenigsten ist bewusst, dass der Heilige Valentin auch der Schutzpatron von Menschen mit Epilepsie ist. Deswegen wird jedes Jahr zeitnah zum Valentinstag der internationale Tag der Epilepsie begangen. Weltweit wird dann mit Veranstaltungen auf die chronisch-neurologische Erkrankung und ihre Auswirkungen aufmerksam gemacht. Denn auch heute noch tragen fehlendes Wissen, Vorurteile und Verunsicherung im Umgang mit Betroffenen zur Benachteiligung von Menschen mit Epilepsie bei.Datum: Donnerstag, 14. Februar 2019Zeit: 18.30 Uhr bis 20.00 UhrOrt: Nachsorgezentrum Bunter Kreis (Raum BC), Stenglinstraße 2, 86156 AugsburgDie Veranstaltung ist kostenlos. Um besser planen zu können, bitten wir, auch kurzfristig, um Anmeldung unter Telefon 0821/400 4848 oder per E-Mail an info@bunter-kreis.de.