Übersicht für Eltern im „Förderdschungel“

Augsburg : Landratsamt |

Neuer Broschüre zu finanziellen Leistungen für Familien

Um Familien wirtschaftliche Stabilität zu bieten, gibt es für alle Familienformen finanzielle Leistungen wie beispielsweise das Kindergeld, den Kinderzuschlag oder das bayerische Familiengeld. Bei einer Zählung des Familienministeriums im Jahr 2020 wurden mehr als 150 verschiedene familienbezogene Leistungen gelistet. „Um insbesondere jungen Eltern im Landkreis Augsburg dabei zu unterstützen, sich in diesem „Förderdschungel“ besser zurechtzufinden, haben wir in einer neuen Broschüre die wichtigsten Leistungen und Ansprechpartner vor Ort zusammengestellt“, erklärt Landrat Martin Sailer. Über QR-Codes gelangt man direkt zu weiteren Informationen über die jeweiligen Leistungen. Das Druckwerk soll künftig unter anderem über das Amt für Jugend und Familie, das Gesundheitsamt und das Jobcenter, aber auch von Beratungsstellen, Kindertageseinrichtungen, Kommunen, Familienbüros, Kinderärzten sowie Hebammen direkt an interessierte Bürgerinnen und Bürger ausgegeben werden. Eine digitale Version des kleinen Ratgebers ist derzeit noch in Arbeit.