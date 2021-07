Trauer-Café im St. Vinzenz-Hospiz Augsburg e.V. am 13.08.2021

Augsburg : St. Vinzenz-Hospiz Augsburg e.V. |

Die nächste Termin des Trauer-Cafés ist für den 13.08.2021 von 15 bis 17 Uhr geplant. Es handelt sich dabei um ein kostenfreies Angebot.



Bitte melden Sie sich bis zum 06.08.2021 im Hospizbüro unter 0821 / 261 65 0 oder st-vinzenz-hospiz@bistum-augsburg.de an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Alle aktuell gültigen Hygienemaßnahmen werden umgesetzt und eingehalten.



Sollten Sie nähere Informationen oder zusätzliche Unterstützung bei der Bewältigung Ihrer Trauer benötigen, können Sie gerne ein persönliches Gespräch unter 0821 / 261 65 0 vereinbaren.



Unser Trauer-Café ist ein offenes Angebot für Menschen in unterschiedlichen Trauersituationen. Hier haben Sie in einer geschützten Atmosphäre die Gelegenheit bei einer Tasse Kaffee miteinander zu reden, einander zuzuhören oder einfach nur da zu sein ganz getreu dem Motto „Alles darf, Nichts muss“.

Das Trauer-Café wird von unseren qualifizierten Trauerbegleitern vorbereitet und geleitet. Wann oder wie häufig Sie an diesem Treffen teilnehmen, können Sie selbst ganz individuell entscheiden.



Termin: in der Regel am 2. Freitag im Monat

Zeit: 15 – 17 Uhr

Ort: St. Vinzenz-Hospiz, Zirbelstraße 23, 86154 Augsburg

Anmeldung erforderlich