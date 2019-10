Tage des Passivhauses

Augsburg : Landratsamt |

8. bis 10. November: Reinschnuppern – Eigenheimbesitzer öffnen ihre Türen!

Ein Haus fast ohne Heizung – trotzdem ist es an kalten Tagen kuschelig warm und an heißen Tagen angenehm kühl. Wie funktioniert das? Antworten von Experten und Hausbesitzern gibt es an den „Tagen des Passivhauses“ vom 8. bis 10. November. In der Region Augsburg und in den benachbarten Landkreisen öffnen Passivhausbesitzer ihre Türen und laden interessierte Besucher ein, zu erleben, wie sich höchste Behaglichkeit und Klimaschutz vereinbaren lassen.Mit dabei als Schrittmacher ist das Landratsamt Augsburg. Die Klimaschutzbeauftragte Margit Spöttle stellt enormes Interesse fest. „Wir freuen uns über jeden Passivhausbesitzer, der teilnimmt, denn die Nachfrage von Bauinteressenten ist groß.“ Auch Landrat Martin Sailer steht hinter der Aktion: „Der Passivhausstandard ist für Neu- wie auch Altbauten möglich. Das hat der Landkreis auch bei seinen eigenen Bauvorhaben bewiesen wie zum Beispiel im Gymnasium Königsbrunn oder der Realschule Meitingen.“Einer, der mitmacht, ist Dr. Josef Hochhuber, zusammen mit seiner Familie. In Stadtbergen leben die Hochhubers seit 13 Jahren im Passivhaus. Geheizt wird mit Solarwärme und mit einem Scheitholzofen. Der Holzverbrauch liegt bei etwas über drei Ster im Jahr. Das wären umgerechnet 1,5 Liter Heizöl pro Quadratmeter. Angeheizt wird der Ofen nur an einem Tag wöchentlich, das Haus bleibt anschließend eine Woche warm. Die Energiekosten sind extrem niedrig – Josef Hochhuber, Ingenieur für Umwelttechnik, informiert, wie das funktioniert:Passiv bedeutet, dass der überwiegende Teil der Heizwärme passiv gewonnen wird – durch Solarwärme über die Fenster, Wärmerückgewinnung der Lüftung, Abwärme der Bewohner, unterstützt durch die sehr gute Wärmedämmung. Das alles funktioniert ohne viel Technik über weite Teile des Jahres ganz von selbst, ohne zu heizen oder zu kühlen.Im Winter ist es warm, im Sommer schön kühl, bei geringen Heizkosten und mit gutem Umweltgewissen. Durch die Komfortlüftungsanlage mit 95 Prozent Wärmerückgewinnung ist die Luft im Haus ideal für das Wohnklima –auch für Allergiker. Sie können durchatmen, ohne ständiges Lüften.Die Sonne liefert die meiste Heizwärme über die Fenster und eine 14 m²-Solarthermieanlage. Das heizt das Warmwasser auf von Mitte Februar bis Anfang November. Von November bis Februar reicht die Sonneneinstrahlung nicht. Dann nutzen wir unseren großen Scheitholzofen mit Sichtfenster in der Essküche. Damit heizen wir einen Tag in der Woche das Haus um zirka zwei Grad auf. Die Betondecken speichern die Wärme. Es dauert eine ganze Woche, bis das Haus wieder um zwei Grad abkühlt. Da wir es gern warm haben, pendeln wir zwischen 22° C und 24° C. Ein sehr gut gedämmter, 2.500-Liter-Pufferspeicher im Keller hält die Wärme für das Warmwasser gespeichert.Entscheidend ist, dass Gebäude und Haustechnik zusammenpassen. Unser Haus aus Kalksandstein und Betondecken speichert die Wärme extrem lang.Ein Passivhaus aus Holz braucht ein kontinuierlicheres Heizsystem, z. B. eine kleine Wärmepumpe. Es gibt keine Vorgaben für die Materialien eines Passivhauses, Naturbaustoffe und -dämmstoffe sind genauso möglich wie Ziegel, Mineralwolle oder Styropor. Die Energie zur Herstellung der Dämmstoffe ist nach zirka zwei Jahren wieder eingespart. Alle Passivhäuser haben generell eine sehr kurze Heizperiode.Ja und nein. Der Wärmeschutz ist wie bei einer Thermoskanne, im Winter geht kaum Wärme hinaus, im Sommer kommt kaum Wärme herein. Die großen Südfenster machen die Räume aber hell, ein Dachüberstand verschattet sie im Sommer. Ost- und Westfenster sollten im Sommer gut verschattet werden, dann bleibt es innen kühl. Natürlich können wir jedes Fenster öffnen und kippen, aber wir müssen das nicht. Für frische Luft sorgt die Komfortlüftung, die läuft bei uns seit 13 Jahren fast ununterbrochen und völlig störungsfrei, ohne Geräusche und mit nur 1 kWh Strom am Tag.Gegenüber einem herkömmlichen Haus liegen die Mehrkosten bei ca. fünf Prozent, wenn Planer und Handwerker Erfahrung mitbringen für gute, kostengünstige Lösungen.Ist Gebäudesanierung nicht wichtiger als hocheffiziente Neubauten?Das sind zwei Seiten derselben Medaille: Im Neubau werden die innovativen Techniken entwickelt, die später in der Sanierung Anwendung finden, wie z. B. die 3-Scheiben-Fenster. Wirksamer Klimaschutz bedeutet, Altlasten zu beseitigen und gleichzeitig keine neuen Altlasten zu erzeugen. Übrigens: Neubauten, die unzureichend gedämmt und ohne Lüftungssystem ausgestattet sind, sind die Altlasten von morgen.Nützliche Informationen gibt es auf der Passivhaus-Wissensdatenbank www.passipedia.de Fragen rund um das Passivhaus oder zu anderen energetischen Gebäude- und Wohnthemen? Eine kostenfreie telefonische Energieberatung im Landratsamt Augsburg gibt es täglich unter Telefon 0821 3102 2884 (Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr). Einmal monatlich nehmen sich Energieberater bei der Energiesprechstunde im Landratsamt (Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg, Zimmer 037 (EG)) Zeit für ein persönliches Gespräch – ebenfalls kostenfrei. Die nächsten Termine 2019: 21. November und 12. Dezember. Eine Voranmeldung unter Telefon 0821 3102 2222 (Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr) ist notwendig.Bei den „Tagen des Passivhauses“ kann sich jeder aus erster Hand informieren. Passivhausbesitzer aus der Region, die mitmachen, sind auf der Datenbank www.passivhausprojekte.de mit Öffnungszeiten, Adresse und Kontakt gelistet, darunter beispielsweise auch Familie Hochhuber.Familie HochhuberEinfamilienhausRadmüllerweg 1686391 StadtbergenSo., 10.11., 14-16 UhrUm telefonische Voranmeldung unter 0821/4441484 wird gebeten.Familie WittmannEinfamilienhausGeorgenstraße 1886368 HirblingenSa., 9.11., 12:30-15:30 UhrSo., 10.11., 11-15 UhrFamilie Skorupa/SchwarzkopfEinfamilienhausHaferfeld 986486 BonstettenSo., 10.11., 11-15 UhrFamilie SchlegelEinfamilienhausGrundweg 1386356 Neusäß-OttmarshausenSo., 10.11., 13-15 UhrFamilie Schröttle / DrasdoEinfamilienhausMühlbachstr. 7086356 Neusäß-OttmarshausenSa., 9.11., 10-13 UhrSo., 10.11., 13-15 UhrFamilie SommerreißerEinfamilienhausDorfstr. 2986678 Ehingen-OrtlfingenSa., 9.11., 14-17 UhrFamilie Hofstetter / VogelEinfamilienhausSonnenstr. 986456 Gablingen-SiedlungSo., 10.11., 11-15 UhrZweifamilienhaus86343 KönigsbrunnFr., 8.11., 9-16:30 Uhr nachtelefonischer Voranmeldung unter 08231 / 989111EinfamilienhausDietrich-Bonhoeffer-Str. 1586343 KönigsbrunnSo., 10.11., 15-18 UhrFührungen um 15 UhrSa., 9.11., 13-16 Uhr und So., 10.11., 11-15 Uhr: Gablingen, Industriestraße 2: Besichtigung Fertigungsanlagen des Augsburger Passivhaus ZentrumsAugsburger Holzhaus GmbHBürogebäudeGersthofer Straße 986368 GersthofenFr., 8.11., 9-12 Uhr und 13-15 UhrSa., 9.11., 13-16 UhrSo., 10.11., 11-15 UhrSa., 9.11., 10 Uhr, Stadt Königsbrunn, Generationenpark Königsbrunn, Dietrich-Bonhoeffer-Str. 38-42: „Effizient bauen – das Passivhaus“So., 10.11., 15:30 Uhr, Augsburger Passivhaus Zentrum, Gersthofen-Hirblingen, Gersthofer Straße 9: „Ein Passivhaus – bauen für die Zukunft“Familie Mahler jun.DoppelhausErlenweg 32 1/386169 Augsburg-HammerschmiedeSa., 9.11., 13-16 UhrSo., 10.11., 11-15 UhrFamilie BoschEinfamilienhausClementine-Heymann-Str. 1886169 Augsburg-HammerschmiedeSa., 9.11., 10-17 UhrFamilie Mahler sen.Einfamilienhaus mit EinliegerwohnungRotbuchenweg 9 b86169 Augsburg-HammerschmiedeSo., 10.11., 11-15 UhrFamilie SiegmundEinfamilienhausVia-Claudia-Str. 786179 Augsburg-HaunstettenSo., 10. 11., 13-15 UhrEinfamilienhausWiesenstraße 1586556 KühbachSo., 10.11., 14-17 UhrFührungen stündlichFamilie HauptDoppelhausBerliner Ring 14 a86916 KauferingSa., 9. 11., 13-16 UhrFamilie LindemannEinfamilienhausSchöblstr. 5189312 GünzburgSo., 10.11., 13-16 UhrFamilie LechnerEinfamilienhausOberer Birkackerweg 1489415 LauingenSa., 9.11., 13-16 UhrSo., 10.11, 11-15 UhrHaus der ZukunftZweifamilienhausRitzensonnenhalb 5B87480 WeitnauSo., 10.11., 11-15 Uhr11, 13, 15 Uhr FührungenExplorer Hotel OberstdorfAn der Breitach 387538 FischenFr., 08.11., 10-18 UhrSa., 09.11., 10-18 UhrSo., 10.11., 10-18 UhrExplorer Hotel NeuschwansteinAn der Riese 4587484 Nesselwang im AllgäuFr., 08.11., 10-18 UhrSa., 09.11., 10-18 UhrSo., 10.11., 10-18 Uhr