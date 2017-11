So wählen Sie die richtige Tasche für Ihre Reise!

Einen Rucksack für Ihre Ausflüge, in dem Sie eine Flasche Wasser, einen Stadtplan, Ihren Fotoapparat, einige Snacks usw. mitnehmen. Das ist die Gelegenheit, den personalisierten Rucksack zu verwenden, den Ihnen ein Unternehmen während der letzten Job-Messe geschenkt hat! Er ist praktisch für Sie und steigert die Sichtbarkeit des Unternehmens beim Gehen.

Eine größere Tasche (passend zur Menge Ihres Reisegepäcks), die sie in Ihrem Zimmer lassen können.

Einen Koffer: Ideal im Flugzeug, er ist stabil und erlaubt es schnell und einfach, viele Sachen zu verstauen.

Eine große Reisetasche: Vorzugsweise, wenn Sie mit dem Auto oder Wohnmobil verreisen.

Wenn Sie sich für eine Städtereise entscheiden, haben Sie zumindest schon einmal eine Anlaufstelle in der Stadt (Apartment, Hotelzimmer), in der Sie Ihre Sachen tagsüber abstellen können. Und wenn Sie sich inmitten von Geschäften bewegen, müssen Sie während Ihren Besichtigungstouren nicht all zu viel mitnehmen.Sehen Sie also zwei Taschen vor:Des Weiteren können Sie sich bei einem längeren Urlaubsaufenthalt entscheiden für:Zusätzlich sollten Sie auch eine kleinere Tasche vorsehen, in der Sie Ihre Sachen an jedem Urlaubstag transportieren können (Sonnencreme, Badetuch, Sonnenbrille usw.).Letztlich bleibt bei einem Ausflug nach Nomaden-Manier (Road-Trip, Trekking-Tour usw.) der Wanderrucksack das Maß aller Dinge. Mit seiner ergonomischen Form und den vielseitigen Taschen ist er das Schweizer Taschenmesser unter den Rucksäcken!Wählen Sie die Größe passend zu den zu transportierenden Sachen und legen Sie Wert auf Bequemlichkeit, denn Sie werden ihn während langer Stunden tragen müssen.Egal, welche Reise Sie vorhaben, es ist wichtig, die passende Tasche dafür auszuwählen!