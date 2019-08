Smart Home: Intelligente Haustechnik bringt Vorteile und Nachteile

Nicht nur im industriellen Bereich gewinnt die intelligente Digitaltechnik immer mehr an Bedeutung, sondern auch im Immobiliensektor. Immer mehr Prozesse und Abläufe werden in Häusern durch technische Lösungen automatisiert. Das Ganze wird unter dem Begriff "Smart Home" zusammengefasst, doch wofür steht diese Wertschöpfung genau und mit welchen Veränderungen müssen wir durch die Entwicklung rechnen?

Was versteht man unter "Smart Home"?

Welche Innovationen tragen hier aktuell maßgeblich zum möglichen Erfolg bei?

In welchen Bereichen ist das Thema Smart Home bereits angekommen bzw. Realität geworden?



Welche Vorteile und Nachteile wird dieser Trend bringen?

Blick in die Zukunft: In welchen Bereichen wird das Thema Smart Home vermutlich ebenfalls zu finden sein?

Schlussworte…

Im Allgemeinen werden unter "Smart Home" alle technischen Systeme und Verfahren zusammengefasst, die in Büro- oder Wohngebäuden für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können. Neben einer Reduzierung des Energieverbrauchs lässt sich durch den Einsatz der intelligenten Systeme auch die allgemeine Wohn- und Lebensqualität erheblich steigern. Ebenfalls kann die Sicherheit durch vernetzte Alarmsysteme erhöht werden. Die Grundlagen der modernen Smart Home-Verfahren bildet dabei ein internes Netzwerk mit externer Cloud-Anbindung. Dieses wird auch als Internet der Dinge bezeichnet. Nicht nur eine Automatisierung ist auf diese Weise möglich, sondern es kann auch ein drahtloser Zugriff aus der Ferne durch den Nutzer erfolgen. Der Fernzugriff erfolgt dann i.d.R. durch ein mobiles Endgerät, wie ein Smartphone, Notebook oder Tablet.Im Bereich Smart Home haben neben der Informationstechnik vor allem die technischen Fortschritte im Bereich der Übertragungs- und Sensortechnik einen großen Einfluss. So können beispielsweise intelligente Sensoren in Echtzeit das Wetter erfassen und Faktoren wie Temperatur, Sonnenintensität oder Windgeschwindigkeit vollkommen automatisiert sammeln. Anschließend werden die Daten von den Sensoren in ein Netzwerk eingespeist, damit eine Software die Informationen verarbeiten kann. Die Software kann sodann vollkommen selbstständig verschiedene Systeme ansprechen und diesen den aktuellen Gegebenheiten anpassen. Dies funktioniert schon jetzt beispielsweise smarten Varianten von innenliegenden Fenster-Jalousien. Der große Fortschritt in der Sensortechnik macht es möglich, dass immer genauere Messwerte erfasst werden können, was die Effizienz der Systeme kontinuierlich verbessert.Die intelligente Haustechnik wird heute bereits im Wohnbereich verbreitet genutzt. Im privaten Sektor geht der Trend aktuell vor allem in Richtung intelligenter Küchenausstattung. Ob netzwerkgesteuerte Backöfen, Kaffeemaschinen oder Kühlschränke - vor nahezu keinem Gerät macht die moderne Digitaltechnik halt. Aber auch im öffentlichen und gewerblichen Sektor ist sie bereits angekommen. Ein wichtiger Aspekt hierbei ist vor allem die Möglichkeit der Kostenreduzierung, indem der allgemeine Verbrauch optimiert wird. So gibt es mittlerweile schon viele öffentliche Gebäude in Großstädten, die über eine sensorgesteuerte Lichttechnik verfügen.Hier erfassen Bewegungssensoren, in welchen Räumen sich Personen befinden und schalten sodann die Beleuchtung entsprechend ein oder aus. Auch die Beheizung der Innenräume wird bereits in vielen Bereichen mit einer intelligenten Haustechnik durchgeführt. Dabei wird kontinuierlich die Temperatur in den Innenräumen überwacht. Zudem können die einzelnen Heizungselemente von einem zentralen Ort aus getrennt gesteuert werden. Dies führt zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen und trägt dazu bei, dass sich die Heizkosten deutlich senken lassen.Die wesentlichen Vorteile des Smart Home liegen im Grunde auf der Hand: Durch eine intelligente Haussteuerung kann Energie eingespart werden, was unweigerlich zu einer Kostenersparnis für den Nutzer führt. Zudem profitiert selbstverständlich auch die Umwelt von einem geringeren Energieverbrauch, sodass sich das Smart Home auch aus ökologischer Sicht als sehr vielversprechend erweist. Ein Problem könnte hingegen der Datenschutz sein, denn wer die smarte Technik nutzen will, benötigt unweigerlich eine Internetverbindung. Da zahlreiche Informationen durch die intelligente Technik gesammelt werden, sehen viele Kritiker hier den Datenschutz der Nutzer in Gefahr. Es werden nicht selten auch persönliche und sehr sensible Daten über zahlreiche Kanäle gesammelt. Wer seine Privatsphäre demnach schützen will, wird auch in Zukunft weiter in der analogen Welt bleiben müssen.Schon heute wird einschlägig nicht nur über das Smart Home diskutiert, sondern auch über komplett smarte Städte. Dabei soll es sich um mehrere Häuser handeln, die miteinander vernetzt sind und gegenseitig Informationen austauschen: Wie viel Energie produziert die Photovoltaikanlage auf dem Dach in diesem Moment? Welche Wohneinheit hat aktuell welches Gerät eingeschaltet? Damit ließe sich der Energieverbrauch erheblich optimieren. Darüber hinaus könnte Smart Home auch in der Energiewende ein wichtiger Baustein sein. Unseren Strom wird in Zukunft primär durch die Sonne und die Windkraft erzeugt werden. Nur leider lässt sich das Wetter nicht steuern, was bisher die Energieversorger vor eine große Herausforderung stellt. Allerdings gibt es auch hier bereits Lösungsansätze: In Zeiten von Überhangen (z. B. Nachts) müsste der Anbieter den Strom günstiger anbieten. Geräte mit hohem Verbrauch, wie etwa die Spülmaschine oder die Waschmaschine, könnten dann im Smart Home automatisch in dieser Zeitspanne zugeschaltet werden, wodurch sich erhebliche Energieeinsparungen erzielen lassen.Die intelligente Technik ist längst allgegenwärtig. Sie hält im Grunde ein gigantisches Potenzial bereit, von dem sowohl die einzelnen Nutzer profitieren als auch unsere Umwelt. Die Entwicklung im Bereich Smart Home wird wohl auch in den kommenden Jahren äußerst spannend bleiben.