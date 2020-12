Schimmel-Spezialberatung

Augsburg : Landratsamt |

Zusatztermin am 14. Januar 2021

Aufgrund der hohen Nachfrage zum Thema „Schimmel im Haus – ein unbeliebter Mitbewohner“ bietet das Landratsamt Augsburg am, zusätzlichean.Ein Sachverständiger beantwortet in 45-minütigen kostenfreien Einzelberatungen Fragen rund um das Thema Schimmel. Der neutrale Experte gibt wertvolle Tipps und Hinweise zur Ursachenermittlung, für eine sinnvolle Prävention und Maßnahmen zur Bekämpfung. Ziel ist ein schimmelfreies Raumklima und gleichzeitig im besten Fall ein Heizkostenersparnis.Die Termine werden nach Voranmeldung bei Frau Johanna Jobelius-Wojtczyk unter Telefon 0821 3102 2222 oder per E-Mail an klimaschutz@LRA-a.bayern.de vergeben.