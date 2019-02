Schimmel im Haus – Ein ungeliebter Mitbewohner

Augsburg : Landratsamt |

Spezialberatung zu Schimmel am 7. März

Dass häufig Schimmelbildung in alten Gemäuern und Kellern droht, ist allgemein bekannt. Aber auch in Neubauten gedeiht Schimmel erschreckend häufig. Schimmelpilze sind nicht nur ein Ärgernis, sondern ein ernstes Problem. So kann Schimmel die Bausubstanz und Einrichtung zerstören sowie zudem gesundheitsgefährdend sein. Häufiger Streitpunkt ist die Frage, ob Schimmel auf baulichen Gegebenheiten oder Nutzerverhalten gründet. Übermäßige Feuchtigkeit spielt bei der Schimmelbildung unter bestimmten Umständen eine besondere Rolle, sodass fachkundiger Rat gefragt ist. Bei Neubauten ist regelmäßig Neubaufeuchte der Grund für Schimmel, bei älteren Objekten sind es häufig beschädigte Rohrleitungen.Aufgrund vielfach geäußerter Bürgeranfragen widmet sich die Spezialberatung der Energiesprechstunde des Landkreises Augsburg jetzt dem Thema Schimmel. Ein Sachverständiger, der alle Fragen rund um den ungeliebten Pilz beantwortet, ist am Donnerstag, 7. März, 9.15 bis 16 Uhr, im Landratsamt Augsburg, Prinzregentenplatz 4, Zimmer 037 (EG) vor Ort. Welche Ursachen hat Schimmelbildung? Unter welchen Lebensbedingungen gedeiht Schimmel? Wie kann ich durch bewusstes Verhalten Schimmel vorbeugen? Kann sinnvolle Prävention bereits beim Bauen und Sanieren gelingen? Wie kann ich ein schimmelfreies Raumklima schaffen und gleichzeitig Heizkosten sparen?Die 45-minütigen Einzelberatungen sind kostenfrei. Der neutrale Experte gibt wertvolle Tipps und Hinweise zur Ursachenermittlung für eine sinnvolle Prävention und zur Bekämpfung von Schimmel. Ziel ist ein schimmelfreies Raumklima und gleichzeitig im besten Fall eine Heizkostenersparnis.Eine Voranmeldung unter Telefon 0821 3102 2222 oder via E-Mail an klimaschutz@LRA-a.bayern.de ist notwendig.