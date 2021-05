Pfingsten 2021

. Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes begann die Gemeindezeit und die Ausbreitung des Evangeliums. 50 Tage nach Ostern sitzen alle, denen Jesus wichtig war, zusammen in Jerusalem an EINEM Ort. Sie waren nicht in ihren Häusern zurückgezogen, sondern sie waren zusammen. Von Anfang an der Christenheit ist Gemeinschaft ein wichtiges Merkmal der Kirche. Und dann lesen wir in der Bibel, dass plötzlich ein Brausen den Raum erfüllte, in dem sie waren. Es geschah ein Brausen, wie durch einen starken Wind. Wir können den Wind ja nicht sehen. Immer nur die Auswirkungen, so wie sich im Wind die Zweige der Bäume wiegen oder die Wolken am Himmel dahinziehen.So konnten die Jünger damals auch nicht den Geist Gottes sehen. Aber die Auswirkungen haben sie erfahren. So wie der Wind die Bäume bewegt, so hat der Geist Gottes die Menschen bewegt und neu belebt.Wie wir immer nur die Auswirkungen des Windes sehen, so können wir niemals Gott selber sehen, sondern immer nur das, was durch ihn bewegt und angestoßen wurde und wird.Die Menschen, die dort in Jerusalem versammelt waren, waren auf einmal in der Lage neue Sprachen zu sprechen.. Aber der Geist Gottes hat ihnen neue Sprachfähigkeiten gegeben. Das war der schnellste Sprachkurs der Geschichte. Es heißt in Apg. 2,11: Wir hören sie in unsern Sprachen die großen Taten Gottes verkünden.Da waren damals die Menschen aus vielen verschiedenen Ländern versammelt. Sie redeten davon, dass Gott sich in der Geschichte nicht nur in Bezug auf das auserwählte Volk Israel als der Fürsorger und der liebende Vater erwiesen hat, sondern auch in Jesus Christus, als Sohn Gottes , der mit den Menschen lebte und sie heilte und erlöste.Allen frohe und gesegnete Pfingstfeiertage!