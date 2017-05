Die Evangelische Beratungsstelle der Diakonie Augsburg bietet Paaren bei einem sechsteiligen Seminar die Möglichkeit, neu zueinanderzufinden und die Beziehung zu vertiefen.

Laut Statistik halten Ehen wieder länger und insgesamt ist die Zahl der Scheidungen rückläufig. Dennoch endet ungefähr jede dritte Ehe vor dem Scheidungsrichter. Meist leben sich die Partner im Lauf der Zeit auseinander, die Liebe verabschiedet sich schleichend.Das Seminar „Paarcours der Liebe“ der Evangelischen Beratungsstelle des Diakonischen Werkes Augsburg möchte genau das verhindern. An sechs Abenden haben interessierte Paare jeden Alters die Gelegenheit herauszufinden, was das Besondere an ihrer Beziehung zum Ehepartner ist und wie sie ihre Ehe lebendig halten können. Unter Leitung der Diplom-Pädagogen Christine Laubmeier und Wolfgang Laurer können die unterschiedlichen Probleme angesprochen werden: Geld, Kindererziehung, Sexualität oder auch die Kommunikation untereinander.Das Seminar ist auf fünf bis sechs Paare beschränkt, so dass die Kursleiter individuell auf die jeweiligen Ehepartner und ihre Probleme eingehen und Lösungsansätze anbieten können.Die sechs Gruppenabende finden wöchentlich jeweils freitags von 17.30 Uhr bis 20.00 Uhr im Gruppenraum der Evangelischen Beratungsstelle, in der Oberbürgermeister-Dreifuß-Straße 1, 86153 Augsburg, statt. Erster Termin ist Freitag, 23. Juni 2017. Die Kosten betragen 30,- € pro Paar.Eine Anmeldung ist bis zum 2. Juni 2017 möglich (Telefon 0821 597760, Telefax 0821 5977611, E-Mail eb@diakonie-augsburg.de).Was? Seminar „Paarcours der Liebe“.Wer? Paare jeden AltersWann? 23. Juni 2017, 17.30 bis 20.00 Uhr, sechs Termine, wöchentlich (freitags).Wo? Gruppenraum der Evangelischen Beratungsstelle, Oberbürgermeister-Dreifuß-Straße 1, 86153 Augsburg.Kosten? 30,- Euro pro Paar.Informationen zum Diakonischen Werk Augsburg finden Sie unter www.diakonie-augsburg.de