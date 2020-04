Manche wissen, dass es etwas mit Jesus zu tun hat – doch wer war er und was ist damals, vor über 2000 Jahren, überhaupt passiert? Das zu wissen, ist lebenswichtig. Es hat Folgen für dich und deine Zukunft.Jesus sagt zu dir: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das?“ (Johannes 11,25-26).Die Ostergeschichte: