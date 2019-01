Wer kennt nicht das Sprichwort: „Wer als Kind einen schweren Schulthek tragen musste und später schwer gearbeitet hat, kriegt im Alter einen krummen Rücken“.Dem ist nicht ganz zuzustimmen, denn es gibt Menschen die bereits im mittleren Alter einen relativ krummen Rücken haben, der sich allerdings bis ins hohe Alter hält. Auf der anderen Seite gibt es Menschen die mit 40-45 Jahren noch einen recht geraden Rücken haben und dieser sich erst im höheren Alter verkrümmt.Prof. Dr. med. Florian Geiger, Chefarzt der Hessing Klinik für Wirbelsäulenchirurgie klärt im Hessing Forum am 28. Februar 2019 um 19.30 Uhr darüber auf, wie ein krummer Rücken entsteht und was Betroffene dagegen tun können.Die beiden Hauptursachen für eine Verkrümmung des Rückens sind Arthrose und Osteoporose. Bei einer Arthrose werden die Wirbel gegeneinander verschoben und abgekippt, sodass die Bandscheiben unterschiedlich stark abgenutzt werden. Das führt über mehrere Wirbel hinweg zu einer Verkrümmung. Wenn die Knochendichte mit der Zeit nachlässt spricht man von einer Osteoporose. Diese kann dazu führen, dass Wirbel einbrechen. Bricht der Wirbel zum Beispiel schräg ein, führt das mit der Zeit zu einer Verkrümmung.Die Kombination beider Faktoren ist nicht selten. Eine starke Verkrümmung und die Verschiebung der Wirbelsäule können bis hin zu einer Lähmung führen. Aus diesen Gründen ist es umso wichtiger, einer Degeneration des Rückens aktiv entgegenzuwirken. Denn ein gut trainierter Rücken schützt und überstützt die Wirbelsäule. Das Hessing Forum am 28. Februar 2019 zum Thema „Krumm im Alter – Was kann man tun?“ findet um 19.30 Uhr im Hörsaal der Hessing Kliniken in Augsburg-Göggingen statt, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen erhalten Sie unter 0821 909 167 oder auf www.hessing-kliniken.de/veranstaltungen