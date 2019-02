Knackpunkt Knie: Bewegung zählt

Augsburg : Hörsaal in den Hessing Kliniken |

Wenn das Knie ständig schmerzt, geht die Freude an Bewegung verloren. Eine der häufigsten Ursachen von Knieschmerzen ist die Arthrose des Kniegelenks, auch als Gonarthrose bekannt. Die Erkrankung kann soweit fortschreiten, dass der Knorpel im Kniegelenk vollständig zerstört wird.



Die Folge, die betroffene Person kann das Gelenk nicht mehr schmerzfrei bewegen. Im Extremfall ist eine Versteifung die Folge. Die Erkrankung ist dabei unabhängig vom Alter.



Die Ursachen einer solchen Erkrankung sind vielfältig, ob durch Unfälle, Verletzungen, anhaltende Überlastung oder Übergewicht, sie alle können das Auftreten begünstigen. Es gibt auch Fälle, in denen die Schmerzen erst Jahre später auftreten.



Anhaltende Schmerzen im Knie und eine eingeschränkte Beweglichkeit sind demnach Symptome, bei denen der Arzt aufgesucht werden sollte. Denn bei frühzeitiger Therapie lässt sich das Voranschreiten der Erkrankung oftmals verhindern.



Alles rund um das Thema Gonarthrose und welche Behandlungsoptionen möglich sind, stellt Mathias Lonsing, Oberarzt des Hessings Zentrums für Endoprothetik, Fußchirurgie und Rheumaorthopädie am 10. Oktober 2019 in seinem Vortrag „Gonarthrose – der Verschleiß am Kniegelenk“ vor.



Die Veranstaltung findet um 19.30 Uhr im Hörsaal der Hessing Kliniken in Augsburg-Göggingen statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen erhalten Sie unter 0821 909 167.