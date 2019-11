Karriere im Ausland: Warum wird dies für viele Menschen immer interessanter?

Der Job im Ausland kann viele Vorteile bieten, von denen vor allem frischgebackene Hochschulabsolventen und Young Professionals profitieren. So betrachten viele die Arbeit im Ausland nicht nur als einzigartiges Abenteuer, sondern es kann auch erheblich dazu beitragen, dass sich die eigenen Karrierechancen deutlich erhöhen. Aber wie können Interessenten passende Unternehmen im Ausland finden?

Warum wird das Ausland vor allem für junge Absolventen immer interessanter?

Welche Chancen haben deutsche Fachkräfte aktuell im Ausland und welchen positiven Einfluss können berufliche Stationen im Ausland für die Karriere haben?

Welche Länder sind aktuell beliebt für eine Karriere im Ausland?

Welche Möglichkeiten haben Arbeitssuchende, um passende Unternehmen für zielgerichtete Bewerbungen zu finden und welche Vorteile haben diese?

Schlussworte…

Viele junge Leute sehnen sich nach Ende der Berufsausbildung nach neuen interessanten Erfahrungen. Der Job im Ausland kann in diesem Zusammenhang eine optimale Lösung darstellen, denn der Job in fremden Ländern bereichert maßgeblich die eigene Lebenserfahrung und gleichzeitig kann auch die Reiselust vieler jungen Menschen gestillt werden. Zudem fallen in vielen Ländern die Chancen auf einen lukrativen Job derzeit deutlich besser aus als in Deutschland. Dabei begünstigt das hohe Ansehen deutscher Fachkräfte erheblich die Arbeitsplatzsuche. Deutsche Arbeitskräfte werden deshalb nicht selten von ausländischen Firmen bevorzugt eingestellt, da sie die gute Ausbildung in Deutschland zu schätzen wissen.Auch wenn es sich nur um einen befristeten Aufenthalt im Ausland handeln sollte, so kann dieser ein wichtiges Karriere-Sprungbrett für deutsche Fachkräfte sein. Junge Menschen sammeln durch einen Job im Ausland wichtige Qualifikationen und interkulturelle Kompetenzen, die nicht nur die Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt, sondern auch international erheblich verbessern. Ein Auslandsaufenthalt macht sich sehr gut im Lebenslauf, denn durch die Globalisierung sind Mitarbeiter gefragt, die bereits Erfahrungen im Ausland und womöglich auch verbesserte Fremdsprachenkenntnisse vorweisen können. Es liegt deshalb auch auf der Hand, dass eine berufliche Auslandserfahrung ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum eigenen Karriereziel sein kann.Wie ein aktueller Bericht zeigt, ist Ungarn nicht nur als Urlaubsland, sondern auch in Bezug auf die Jobsuche im Ausland eines der beliebtesten Länder innerhalb der EU. Hier wirkt vor allem die hervorragende Balance zwischen Freizeit und Job äußerst anziehend. Auch die guten Karriereaussichten sind ein Pluspunkt des Landes, denn zahlreiche große Unternehmen stellen dort bevorzugt gut ausgebildete Fachkräfte aus Deutschland ein. Aber auch Irland gehört aufgrund der landschaftlichen Schönheit und dem starken Aufschwung in zahlreichen Wirtschaftssektoren zu einem sehr vielversprechenden Land für die Auswanderung und Karriere im Ausland. Da sich derzeit auch der Arbeitsmarkt in der Schweiz sehr gut entwickelt, werden auch dort aktuell viele professionelle Mitarbeiter gesucht. Deshalb gilt auch das deutsche Nachbarland zu den beliebtesten Ländern. Außerhalb Europas zieht es nach wie vor viele Jobsuchende in die USA, denn nach wie vor betrachten es viele Menschen als "das Land der unbegrenzten Möglichkeiten". Aber auch Kanada, Indonesien und Neuseeland sind beliebte Ziele für eine geplante Auswanderung und damit neue Karrierechancen.Im Zuge der Jobsuche sind die deutschen Auslandshandelskammern eine erste gute Anlaufstelle, denn trotz des digitalen Zeitalters lassen sich wichtige Fragen oft am besten persönlich beantworten. Organisationen dieser Art stechen dabei insbesondere durch eine gute und individuelle Beratung aus der Masse hervor. Wer lieber die Suche nach geeigneten Firmen selbst in die Hand nehmen möchte, kann z.B. diverse Jobbörsen online vergleichen um zunächst so die richtige Jobbörse für seinen Schwerpunkt zu finden, und um dann von dort aus mit der gezielten Stellensuche zu beginnen. Einige Jobbörsen, wie zum Beispiel Monster, StepStone oder die Arbeitsagentur, bieten nämlich auch die Möglichkeit im Ausland nach passenden Jobs zu suchen.Aber auch spezielle Businessnetzwerke wie Linkedin oder Xing können eine hervorragende Hilfe sein, denn hier ist eine besonders unkonventionelle und direkte Art der Kontaktaufnahme mit entsprechenden Entscheidern möglich. Weiterhin eignen sich auch klassische Firmendatenbanken gut für die Suche nach potenziellen Firmen im Ausland. Als effektiv gestaltet sich auch die Nutzung von persönlichen Kontakten. Vor allem ehemalige Hochschul- und Geschäftskontakte können hier viele Türen öffnen.Der Job im Ausland bietet sich vor allem für junge Menschen an, denn diese profitieren nicht nur von den guten Karriereaussichten, sondern oft auch von einer hohen Lebensqualität. Wer mit dem Gedanken spielt, im Ausland einen Job zu finden, sollte im Idealfall so viele Kanäle wie möglich nutzen, damit die Jobsuche so schnell wie möglich erfolgreich durchgeführt werden kann.