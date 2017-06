Infoveranstaltung im bfz Augsburg: Berufsbilder Ergotherapeut/in, Physiotherapeut/in, Kinderpfleger/in und Erzieher/in

Das Schulzentrum derveranstaltet ameine Informationsveranstaltung zu den Berufen im Sozial- und Gesundheitswesen. Wer eine Ausbildung zum/zuroderbeginnen möchte, darf sich gerne über die Zugangsvoraussetzungen, Ausbildungsinhalte und über weitere Themen rund um die Ausbildung informieren.Die Informationsveranstaltung findet in der Ulmer Straße 160, 86156 Augsburg in Aufgang K statt. Der Raum K167 befindet sich im ersten Stock.Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Kontakt:Schulzentrum des bfz AugsburgUlmer Straße 160, 86156 AugsburgTelefon: 0821-40802-344 / -345 / -450Sie finden uns im Internet unter: www.schulen.bfz.de Per E-Mail sind wir zu erreichen unter: info-augsburg@bfz.de