Infoabend: Inklusives Wohnprojekt Fritz & Jack

Das Fritz-Felsenstein-Haus informiert über das neue inklusive Wohnprojekt Fritz & Jack im Herzen Augsburgs. Im ehemaligen St. Jakobsstift am Oberen Graben entstehen 24 Ein-Personen-Appartements in bester Innenstadtlage für Menschen mit und ohne Behinderung.Die ersten Appartements werden ab Sommer 2018 bezugsfertig sein. Interessenten sollten Freude an dieser Lebens- und Gemeinschaftsform haben. Weitere Informationen können auch per Mail an daniel.dietrich@felsenstein.org erbeten werden.