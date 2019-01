In Bewegung bleiben trotz Arthrose

Die Arthrose des Kniegelenks gehört zu den häufigsten Abnutzungserscheinungen der Gelenke. Der Gelenkverschleiß kann so weit fortgeschritten sein, dass es den Knorpel im Kniegelenk sogar zerstören kann. Aber wie entsteht Arthrose eigentlich? Und kann man dagegen was tun?Arthrose entwickelt sich schleichend, wenn Gelenke auf lange Sicht stark beansprucht werden. In Deutschland ist davon fast jeder fünfte Mann und mehr als jede vierte Frau betroffen. Dabei sind die Ursachen nicht nur altersbedingt. Sie können zum Teil genetisch veranlagt sein oder durch Verletzungen, Unfälle, Fehlstellungen oder anhaltende Überlastung entstehen.Trotz diverser konservativer Therapieoptionen sollte bei anhaltenden Schmerzen die Möglichkeiten eines künstlichen Teilgelenkersatzes in Betracht gezogen werden.Entgegen häufiger Bedenken, muss nicht immer gleich das komplette Gelenk ersetzt werden. Die Teilprothese kann dank eines minimalinvasiven Vorgehens nur im beschädigten Bereich eingesetzt werden und die Beschwerden eindämmen. Dieses schonende Verfahren verhilft wiederum zu einem schnelleren Rehabilitationsprozess und neuer Beweglichkeit, auch in Bezug auf den Sport.Wie es zu einer Kniegelenksarthrose kommt, was man tun kann und wann die Teilgelenksprothese eine Option ist, erklärt der Chefarzt des Zentrums für Endoprothetik, Fußchirurgie und Rheumaorthopädie Dr. med. Jan Tomas im Hessing Forum am 07. Februar 2019 um 19.30 Uhr im Hörsaal der Hessing Kliniken in Augsburg-Göggingen. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen sind unter 0821 909 167 oder auf www.hessing-kliniken.de/veranstaltungen verfügbar.