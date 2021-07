Impfangebot ohne Termin direkt vor Ort

Augsburg : Landratsamt |

Mobile Impfteams kommen nach Thierhaupten

Um seinen Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zur Corona-Schutzimpfung möglichst einfach und niederschwellig zu ermöglichen, plant der Landkreis Augsburg in den nächsten Wochen in seinen Kommunen Vor-Ort-Impftage ohne vorherige Terminvereinbarung. „Nachdem die Impfungen an unseren Schulen Mitte kommender Woche abgeschlossen sein werden, können unsere mobilen Impfteams auch dank der Unterstützung des Reit- und Fahrverein Thierhaupten/Ötz bereits am darauffolgenden Wochenende vor Ort starten“, freut sich Landrat Martin Sailer.