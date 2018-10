Ideen rund ums Sanieren, Energiesparen und den herbstlichen Garten in der neuen Ausgabe der "Wohnoase" – hier online lesen!

Alle Auslagestellen der "Wohnoase":

Da kommt die neuegenau richtig. Mit zahlreichen Artikeln und Informationen zu den Themenliefert die Herbstausgabe der "Wohnoase" wieder jede Menge Inspiration für große und kleine Projekte im, am und ums Haus.Das Magazin wartet auch wieder mit einemauf, der gerade, wenn es um due Themen Heizquellen und Energieberatung geht, hilfreiche Tipps bietet.In unserenzu den jeweiligen Themenbereichen stellen dieses Mal Eva Täuber und Michael Bauer ihr saniertes Haus vor und zeigen, was man aus einem 60 Jahre alten Gebäude so alles rausholen kann – getreu dem Motto "aus alt mach neu". Dass man das Alte in Kombination mit dem Modernen vor allem auch gekonnt in Szene setzen kann, beweisen Heike und Uwe Dobler mit einem ganz speziellen Einrichtungsstil. Und wie man ein altes Ziegeleigelände in einen parkähnlichen Traumgarten verwandelt, das erzählen Christiane Hellmich und Anton Mayer aus Mittelneufnach – paradiesische Inspiration.Für die Umsetzung und das Gelingen Ihrer eigenen Ideen haben wir die Adressen von passenden Handwerkern und anderen Firmen rund um die Themen Bauen, Wohnen, Garten und Energie aus der Region.Hier könnt ihr euch die neue Ausgabe als E-Paper kostenlos ansehen und herunterladen.Zudem wird das Magazin Ende Oktober 2018 im Großraum Augsburg an vielen Auslagestellen verteilt, an denen ihr euch das Magazin kostenlos mitnehmen könnt:OBI Heimwerkermarkt GmbH Industriestr. 39 86551 Aichach-EcknachFliesen KOPPRudolf-Diesel-Str. 186551 AichachMaler Fuchs GmbH Werner-von-Siemens-Straße 186551 AichachAmt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Münchener Str. 786551 AichachLandratsamt Aichach-Friedberg Münchener Str. 9 86551 AichachF. Bruno Hoberg GmbH Martinstr. 32 86551 AichachBaugenossenschaft Aichach eG Bauerntanzgasse 186551 AichachBlumen Haus Prima Vera GmbHBauerntanzgasse 8 86551 Aichachecoplus architekten. ingenieure Am Büchel 186551 AichachRaumausstattung Brandmeir Simone Hubmannstr. 6 86551 AichachWITTELSBACHER IMMOBILIEN Stadtplatz 4286551 AichachAugusta Bank eG RVB Stadtplatz 34 86551 AichachUnicredit Bank AG Stadtplatz 28 86551 AichachStadtverwaltung Aichach Stadtplatz 48 86551 AichachSparkasse Aichach-Schrobenhausen Stadtplatz 32 86551 AichachSparkasse Aichach-Schrobenhausen Donauwörther Str. 9 - 13 86551 AichachHimmlisch Wohnen Einrichtungs-GmbHDonauwörther Str. 46 86551 AichachZimmerei Reich GmbH & Co. KG2686447 Aindling-GaulzhofenVerwaltungsgemeinschaft Aindling Marktpl. 186447 AindlingSchreinerei Wiehler GmbH St. Michael-Straße 11 86450 AltenmünsterHimmlisch Wohnen Mertinger Str. 50 86663 Asbach-BäumenheimRaiffeisen-Volksbank Donauwörth eG Römerstr. 2 86663 Asbach-BäumenheimGemeinde Asbach-Bäumenheim Rathausplatz 1 86663 Asbach-BäumenheimRaiffeisenbank Bobingen eG Oktavianstraße 186199 Augsburg-InningenHypoVereinsbank Augsburg Göggingen SB-Standort Bürgermeister-Aurnhammer-Str. 3086199 AugsburgAugusta-Bank eG Raiffeisen-VolksbankLandgerichtstraße 186199 AugsburgSCAN Ofenhaus GmbH Kaminöfen Klausenberg 286199 AugsburgE.D.A. Fenster + Türen Klausenberg 1086199 AugsburgBlumenladen im Kurhaus Klausenberg 686199 AugsburgErdgas Schwaben GmbH Bayerstraße 43 86199 Augsburgse Huber GmbH & Co KG Bergiusstraße 186199 AugsburgParkettbörse Augsburg GmbH Eichleitnerstr. 5 86199 AugsburgRaab Karcher Baustoffhandel Eichleitnerstr. 4 86199 AugsburgJedele Farben und Heimtex Großhandel GmbHEichleitnerstr. 1686199 AugsburgRichter+Frenzel / Fliesen BretschneiderStauffenbergstraße 5 86161 AugsburgWörner Blumenhaus am Protest. Friedhof Haunstetter Str. 3686161 AugsburgOtt Haus- und Immobilienverwaltung GmbH, 2. StockProvinostr. 52 86153 AugsburgBembe Parkett GmbH & Co. KG Provinostr. 52 86153 AugsburgStadtwerke Augsburg Energie GmbHHoher Weg 1 86152 AugsburgVermessungsamt Augsburg (Kundencenter/Geschäftszimmer) Fronhof 1286152 AugsburgStaatliches Bauamt Augsburg Holbeinstraße 1086150 AugsburgLandratsamt AugsburgPrinzregentenplatz 4 86150 AugsburgLechwerke AG / ERS-R-FSchaezlerstraße 3 86150 AugsburgLBS-Geschäftsstelle AugsburgHermanstr. 17 86150 AugsburgBauwaren Mahler GmbH & Co. KGGögginger Straße 13a86159 AugsburgSchlüssel Fritz GmbH Augsburger-Str. 13-15 86157 AugsburgHFP Hirsch Fischer PartnerEberlestraße 27 a86157 AugsburgKüche Aktiv Blücherstraße 3186165 AugsburgWörner Blumenhaus am Alten Ostfriedhof Scharnhorststraße 1586165 AugsburgWörner Blumenhaus am Neuen Ostfriedhof Zugspitzstraße 10486163 Augsburgtedox - Der Renovierungs-DiscounterBrixener Straße 1 86165 AugsburgPlana Küchenland Meraner Str. 24 86165 AugsburgGS Augsburg Wärmesysteme Meraner Strasse 2186165 AugsburgDehner Gartencenter Bürgermeister-Ackermann-Straße 86156 AugsburgA&O GmbH Raumgestaltung30Donauwörther Str. 17186154 AugsburgKagerer GmbH Augsburg Donauwörther Str. 18186154 AugsburgLorenz Spitzer GmbH & Co. KG - Starke Ideen in Holz Biberbachstr. 386154 AugsburgStix - Bauelemente, Fenster & TürenKrumbacher Str. 986154 AugsburgWiederspan Überdachungen / Eduard WiederspanKönigsbrunnerstr. 69 1/286179 AugsburgKÜCHEN QUELLEMax-von-Laue-Str. 16 86156 AugsburgMultifloor Freund GmbHWerner-Heisenberg-Straße 4 1/5 86156 AugsburgDehner Gartencenter Bürgermeister-Ackermann-Straße86156 AugsburgAsset GmbHGraf-Bothmer-Str. 886157 AugsburgGärtnerei Hartmann Stadtberger Str. 84B86157 AugsburgUmweltstation mooseum Schlossstraße 7 89431 Bächingen an der BrenzEnergeticum Energiesysteme GmbHSt.-Leonhard-Str. 2686483 BalzhausenGemeinde Balzhausen Blumenstraße 2 86483 BalzhausenVR-Bank Marktpl. 186485 BiberbachMarktgemeinde Biberbach Rathausplatz 186485 BiberbachWilfling SicherheitstechnikBollenholz 686485 BiberbachGumpp & Maier GmbH Hauptstraße 65 86637 BinswangenWolfgang Lorenz KirchenmalermeisterOberfeldweg 489434 BlindheimGemeinde Blindheim Weiherbrunnenstraße 89434 BlindheimAugusta-Bank eG RVB Lindauer Str. 3 86399 BobingenKreissparkasse AugsburgHochstr. 4 86399 BobingenRaiffeisenbank Bobingen eG Hochstr. 11 86399 BobingenFarben Bühler Eder Hochstraße 16 86399 BobingenGärtnerei Sirch Hochstr. 42 86399 BobingenKaminbau Steidle GmbHGutenbergstr. 27 86399 BobingenGC ABEX Bobingen - SILBERHORN Albert-Einstein-Str. 14 86399 BobingenKohl Wasser + Wärme GmbH Gutenbergstr. 6 86399 BobingenWüst Motorgeräte GmbH Gutenbergstraße 786399 BobingenMöbel Riederle Augsburger Str. 37 89331 BurgauRaiffeisenbank Burgau eG Augsburger Str. 19 89331 BurgauEisen-Ziegler GmbH Augsburger Str. 17 89331 Burgaumengele einrichtungs gmbh Mühlstraße 11-13 89331 BurgauKachelofenbau Ihle Kapuzinerstr. 4 89331 BurgauFarbenhaus GmbH Georg MayerKapuzinerstr. 8 89331 Burgauapero burgau GmbH - Küchenstudio Haldenwanger Str. 2089331 BurgauSAN Ringeisen Plan + Bau GmbH Röntgenstr. 4 89331 BurgauDichtungsmax - Fenster Türen Stahlzargen Robert-Bosch-Str. 489331 BurgauStadt Burgau Gerichtsweg 8 89331 BurgauSparkasse Günzburg-Krumbach, Geschäftsstelle Burgau Ulmer Straße 2 89331 BurgauRolf Nagel GmbH Überdachungen An der Römerstrasse 789331 BurgauHillari Fliesen-Center Stockerweg 16 89331 BurgauKachelofenbau Pechinger Bahnweg 2 86647 ButtenwiesenGemeinde Buttenwiesen Marktplatz 4 86647 ButtenwiesenRaiffeisenbank Unteres Zusamtal Marktplatz 3 86647 ButtenwiesenBayWa AG Dasing (Baustoffe) Taitinger Str. 54A86453 DasingVerwaltungsgemeinschaft Dasing Kirchstr. 7 86453 DasingSparkasse Dasing Unterzeller Str. 2 86453 DasingMalia Möbel und Raumausstattung Am Anger 4 86453 DasingSteinhart Fliesen GmbHAichacher Straße 7 86453 DasingWeber Baustoffzentrum – Diedorf Industriestraße 1086420 DiedorfKreissparkasse Augsburg Gewerbestraße 5 86420 DiedorfVR-Bank Handels- und Gewerbebank eG Lindenstr. 14 86420 DiedorfKüchen Schißler GmbH Hauptstr. 66 86420 DiedorfSöhner - Blumen Donauwörther Straße 68 89407 Dillingen a.d. DonauStadtverwaltung Dillingen Königstraße 37/ 38 89407 Dillingen a.d. DonauHypoVereinsbank - Filiale DillingenKönigstraße 33 89407 Dillingen a. d. DonauLandratsamt Dillingen a. d. DonauGroße Allee 24 89407 Dillingen a. d. DonauFarben Schmid GmbH Hausener Str. 9 89407 Dillingen a. d. DonauHimmlisch WohnenHausener Str. 9 89407 Dillingen a. d. DonauFliesenfachhandel Markus Kühn Kreuzteilstraße 2686424 Dinkelscherben-LindachSmart Gardening / Tankstelle Dinkelscherben Marktstraße 3686424 DinkelscherbenSchreinerei Sebastian Litzel Marktstr. 12a 86424 DinkelscherbenMarktgemeinde Dinkelscherben Augsburger Straße 4-686424 DinkelscherbenSanitär Karl Schmid Von-Schnurbein-Straße 1486424 Dinkelscherben-EttelriedRichard und Robert Hirsch oHG Rainer Str. 61 86609 DonauwörthLandratsamt Donau-Ries Pflegstraße 2 86609 DonauwörthTobi SonderpostenKaiser-Karl-Str. 2 86609 DonauwörthHIMMLISCH WOHNENDr.-Friedrich-Drechsler-Str. 17 86609 DonauwörthHagebaumarkt & Gartencenter Ludwig-Auer-Str. 2 86609 DonauwörthGemeinde Ellgau Hauptstr. 25 86679 EllgauKOLB Bau-Unternehmen e.K. Gewerbering 186679 EllgauVogt Massivhäuser GmbHRingstraße 4489435 FinningenMöbelhaus Anton Schißler Poststr. 1 86850 FischachGeiger - Heizöle Diesel Kohlen Marktplatz 3 86850 FischachKreissparkasse Augsburg Hauptstraße 17 86850 FischachMarkt Fischach Hauptstr. 16 86850 FischachEisenwaren Eugen Häckel Hauptstr. 32 86850 FischachSchropp Bau GmbH Hauptstr. 69 86850 FischachViola - Gärtnermeister Vinzenz Mayr Meringer Str. 55 86316 FriedbergGartengestaltung Hanneder Sedanstr. 29 A 86316 FriedbergGamböck Matthias MalermeisterBgm.-Schmid-Str. 20 86316 Friedberg-RederzhausenJosef Bradl Holzbau GmbH Römerstr. 2186316 Friedberg-HügelshartLandtechnik Pfundmeir Marquardtstraße 2a 86316 FriedbergFriedberger Eisenhandlung Christian Kniess GmbH Marquadtstr. 1 86316 FriedbergOC-Immobilien Christian Oppermann Max-Högg-Str. 3 86316 FriedbergWolf SanitärtechnikThomas-Dölle-Str. 8 86316 FriedbergWerner Bretschneider GmbHProbststr. 6 86316 FriedbergFarbenhaus Friedberg GmbHStefanstraße 6 86316 FriedbergSanitär Kiehlmeier BriefkastenBachernstr. 2 86316 Friedbergfußner | kühne architekten Bahnhofstraße 3586316 FriedbergBaugenossenschaft Friedberg Fritz-Krug-Weg 686316 FriedbergGreppmair Klaus Sanitärinstallation Wiffertshauser Str. 32 86316 FriedbergRalph Kraisy Immobilien GmbHBauernbräustrasse 17 86316 FriedbergStadt Friedberg / Baureferat Marienplatz 586316 FriedbergUnicredit Bank AG Ludwigstr. 8 86316 FriedbergGardinen + Wohnen Bahnhofstr. 486316 FriedbergFarben Glass GmbH & Co. KGLudwigstr. 2286316 FriedbergImmobilien Center Friedberg Ludwigstraße 3986316 FriedbergÖkoausbau Steinhart Alois-Sperrer-Str. 786316 FriedbergEndter Stein & DesignHumboldtstr. 1386316 Friedberg-DerchingFinstral Studio FriedbergWinterbruckenweg 6486316 Friedberg-DerchingImmo4all - Arthur Fiedler Winifridweg 23 86316 FriedbergKreissparkasse Augsburg/VR-Bank Grünholderstr. 4 86456 GablingenElektrotechnik Florian GeigerFeldstrasse 286456 GablingenGemeinde Gablingen Rathausplatz 1 86456 GablingenZiegler & Karg GmbH Dornierstr. 1 86456 Gablingen-SiedlungHabisreutinger Holz Fachmarkt Augsburger Straße 130A 86368 GersthofenE+M Wohnbau Augsburger Str. 3286368 GersthofenHonora Immobilienmanagement GmbH Augsburger Str. 1386368 GersthofenUnicredit Bank AG Augsburger Straße 11 86368 GersthofenVR-Bank Handels- und Gewerbebank eG Augsburger Straße 10 86368 GersthofenKreissparkasse Augsburg Bauernstr. 1 86368 GersthofenWOHNakzente Donauwörther Str. 3 86368 GersthofenCity-Center Gersthofen Bahnhofstraße 11 86368 GersthofenStadt Gersthofen - Verwaltung Rathausplatz 1 86368 GersthofenWindhager Zentralheizung GmbHDaimlerstraße 986368 GersthofenSELGROS Cash & Carry Gersthofen Welserstraße 286368 GersthofenRoschmann Glas GmbH & Co. KGDieselstraße 37 86368 GersthofenGersthofer BaustoffmarktSenefelderstraße 21 86368 GersthofenStefan Herdelt GmbHRöntgenstraße 3686368 GersthofenZill Wintergärten & BauelementeWestendstr. 1786368 GersthofenAugsburger Holzhaus GmbHGersthofer Straße 9 86368 Gersthofen-HirblingenPeter Breg GmbHLindenbergstraße 14 86368 GersthofenHeimbach GmbH Brahmsstraße 25 86368 GersthofenKemmler Baustoffe & Fliesen / Fliesen Supermarkt Senefelder Straße 15 86368 GersthofenVerwaltungsgemeinschaft Gessertshausen Hauptstraße 3186459 GessertshausenKreissparkasse Augsburg Hauptstraße 15 86459 GessertshausenZoller Kreativ GmbH & Co KGFreiher-von-Zech Str. 14-16 86459 GessertshausenSonderpreis Baumarkt Lindauer Straße 57 86845 GroßaitingenGärtnerei und Blumenbinderei Konrad Haug Reinhartshofer Str. 48 86845 GroßaitingenVerwaltungsgemeinschaft Großaitingen Am Alten Markt 3 86845 GroßaitingenRaiffeisenbank Bobingen eG Am Alten Markt 4 86845 GroßaitingenSchweinstetter GmbHRot-Kreuz-Weg 6 86845 GroßaitingenStadt Gundelfingen Prof-Bamann-Str.22 89423 GundelfingenRAIFFEISEN-VOLKSBANK Prof.-Bamann-Straße 10 89423 GundelfingenSparkasse Kreis- und Stadtsparkasse Dillingen a. d. Donau Hauptstr. 31 89423 GundelfingenHinterstößer Haushaltswaren Hauptstraße 37 89432 GundelfingenKaminofencenter Donautal Günzburger Straße 7a 89423 GundelfingenRaiffeisenbank Günzburg eG Augsburger Str. 47 89312 GünzburgLechwerke Kunden- und EnergieberatungSedanstraße 13 89312 GünzburgLandratsamt Günzburg An der Kapuzinermauer 1 89312 GünzburgVentoxx GmbHScherisberg 689312 GünzburgStadt Günzburg Schloßplatz 1 89312 GünzburgSparkasse Günzburg-Krumbach Marktplatz 8 89312 GünzburgVR-Bank Donau-Mindel eG Dillinger Str. 21 89312 GünzburgDipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co. KGLußweg 2 89312 GünzburgFarben-Schmid GmbHRudolf-Diesel-Straße 1889312 GünzburgHR FenstertechnikLochfelbenstraße 589312 GünzburgVanoni Lebensräume Bahnhofstrasse 7-9 89312 GünzburgRöger GmbH Kappenzipfel 11 89312 GünzburgSparkasse Günzburg-Krumbach Weißenhorner Str. 16 89312 GünzburgBlumen Lang GbR Ulmer Str. 65 89312 GünzburgKelvin ABT GmbH - Gebäude- und Automatisierungstechnik Ortsstraße 48 89312 GünzburgBrennholzhandel Fahrenschon Kanalstr. 17 86856 HiltenfingenRaiffeisenbank Hiltenfingen eG Kirchweg 2 86856 HiltenfingenVerwaltungsgemeinschaft Höchstädt a.d.Donau Herzog-Philipp-Ludwig-Straße 1089420 HöchstädtMetallbau Stegmann Behlinger Straße 3 89358 Kammeltal-RiedSparkasse Landsberg-Dießen Fuggerplatz 1 86916 KauferingSchreinerei Wolfgang Zeit Kolpingstr. 14 86916 KauferingRathaus Kaufering Pfälzer Str. 186916 KauferingSonderpreis Baumarkt KissingRömerstrasse 41 86438 KissingMöbel Engelbert Schneider eK Industriestr. 5 86438 KissingFliesen Jeckel Bahnhofsallee 9 86438 KissingDie Mohnblume Bahnhofsallee 7 86438 KissingStadtsparkasse Augsburg Bahnhofsallee 2A 86438 KissingGemeinde KissingPestalozzistr. 586438 KisssingSchäffer Haustechnik Gut Lindenau 186438 KissingF & H Fliesen Verlegung GmbH Am Wäldle 12 86836 KlosterlechfeldKoch GmbHAm Wäldle 12 86836 KlosterlechfeldRaumausstattung Funk GmbH Bahnhofstraße 5 86836 KlosterlechfeldGlobus Fachmärkte GmbH & Co.KG Messerschmittring 22 86343 KönigsbrunnKüchen Manufaktur, das Küchenstudio Messerschmittring 1586343 KönigsbrunnIhr TeppichfreundMesserschmittring 25 86343 KönigsbrunnParkett-Studio Königsbrunn GmbHMesserschmittring 5186343 KönigsbrunnZwick Rolladen GmbHMesserschmittring 42 1/2 86343 KönigsbrunnBBS Betonbearbeitung Schwaben Michael FellnerRichthofenstraße 15b86343 KönigsbrunnWörner Pflanzenparadies Königsbrunn Landsberger Str. 141 86343 KönigsbrunnGlaserei Müller Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 8786343 KönigsbrunnMalereibetrieb Franz Ermisch Gerstenstr. 13 86343 KönigsbrunnDeutsche Bank Privat- & Geschäftskunden AG Bürgermeister-Wohlfarth-Str. 72 86343 KönigsbrunnKreissparkasse Augsburg Marktstraße 3 86343 KönigsbrunnGesellschaft für Wohnungsbau und Gewerbeansiedlung der Stadt Königsbrunn mbHMarktstr. 3 1/2 86343 KönigsbrunnAugusta-Bank Königsbrunn Marktplatz 6 86343 KönigsbrunnStadt Königsbrunn Marktplatz 7 86343 KönigsbrunnFliesen-Pistauer Haunstetter Str. 82 86343 KönigsbrunnHammer Heimtex-FachmarktWandalenstr. 22 86343 KönigsbrunnFliesen Herget Nibelungenstraße 8 86343 KönigsbrunnDehner GartencenterHunnenstraße 4586343 KönigsbrunnImmobilienCenter Sparkasse Günzburg-Krumbach Marktplatz 2 86381 KrumbachStadt Krumbach (Schwaben) Nattenhauser Straße 5 86381 KrumbachVolksbanken Raiffeisenbanken Luitpoldstraße 2 86381 KrumbachWerkmarkt Zach Bahnhofstraße 31 86381 KrumbachFarben Schmid GmbHRobert-Steiger-Straße 48A86381 KrumbachBayWa AG Krumbach (Technik)Bahnhofstraße 78 86381 KrumbachW & K Schmid GmbH Hans-Lingl-Str. 17 86381 KrumbachVerwaltungsgemeinschaft Kühbach Schönbacher Str. 1 86556 KühbachSparkasse Kühbach Schönbacher Str. 2 86556 KühbachWall Bau Amselstraße 18 86556 KühbachStadtwerke Landsberg KU Epfenhauser Str.12 86899 Landsberg am Lechdo it BHG Bau-Heimwerker- Gartencenter Landsberg GmbHMünchener Str. 21 86899 Landsberg am LechSparkasse Landsberg-Dießen Hauptplatz 1-6 86899 Landsberg am LechCommerzbank Landsberg Hauptplatz 150 86899 Landsberg am LechVR-Bank Landsberg Hubert-von-Herkomer-Str. 17 86899 Landsberg am LechDeutsche Bank Investment & FinanzCenter Hubert-von-Herkomer-Straße 114 86899 Landsberg am LechKreisstadt Landsberg Katharinenstr. 1 86899 Landsberg am LechLandratsamt Landsberg Von-Kühlmann-Straße 15 86899 Landsberg am LechElektrizitätswerk Landsberg GmbH LEWSandauer Straße 254 86899 Landsberg am LechBlumen Helmut Strasser Vorderer Anger 226 86899 Landsberg am LechBetten-Nägele Saarburgstraße 586899 Landsberg am LechTTL-Filiale Landsberg Lechwiesenstr. 72 86899 Landsberg am LechFliesen Oase Lechwiesenstr. 58 86899 Landsberg am LechHeinrich Taxis GmbHGraf-Zeppelin-Str. 11a 86899 Landsberg am LechKeramostone oHGLechwiesenstr. 9 86899 Landsberg am LechTeppichgalerie Landsberg (Galerie im V-Markt)Max-von-Eyth-Straße 486899 Landsberg am LechSchindler Eisenhandel GmbH Max-Planck-Straße 8 86899 Landsberg am LechW. Renner GmbH Baustoffhandel Max-Planck-Str. 4 86899 Landsberg am LechHimmlisch WohnenMax-Planck-Str. 2 86899 Landsberg am LechRobert Schmid Farben- und Tapetengroßhandel Max-Planck-Straße 2 86899 Landsberg am LechBau- u. Heimwerkermarkt Sailer GmbH Max-Planck-Str. 1 86899 Landsberg am LechSparkasse Landsberg-Dießen Lechwiesenstraße 26 86899 Landsberg am LechGardinen Stadlmayer GmbH Lechfeldstraße 98 86899 Landsberg am LechScherdi´s Blumen & GartenweltLechfeldstraße 51 86899 Landsberg am LechGemeindeverwaltung Langenneufnach Rathausstraße 58 86863 LangenneufnachKüchenstudio Karl Lang 86853 Langerringen OT GennachAlois MayerDillinger Str. 19 86462 Langweid a. LechGemeinde Langweid a. Lech Augsburger Straße 20 86462 Langweid a. LechKreissparkasse Augsburg Augsburger Str. 2486462 Langweid am LechGürtler Bauelemente GmbH Rudolf-Diesel-Str. 4 86462 Langweid a. LechReith Landtechnik GmbH & Co. KG20Rudolf-Diesel-Straße 5 86462 Langweid a. LechWalter Möbel GmbH Raiffeisenstr. 6 89415 LauingenAlldecor Werner-von-Siemens Str. 6 89415 LauingenRAIFFEISEN-VOLKSBANK Günzburg Brüderstraße 16 89415 LauingenStadt Lauingen Herzog-Georg-Straße 17 89415 LauingenHypoVereinsbank Lauingen Herzog-Georg-Straße 2089415 LauingenKreis- und Stadtsparkasse Dillingen a. d. Donau Herzog-Georg-Straße 54 89415 LauingenSparkasse Günzburg-Krumbach Von-Richthofen-Str. 19 89340 LeipheimVolksbank Günzburg eG Von-Richthofen-Straße 8 89340 LeipheimStadt Leipheim Marktstr. 5 89340 LeipheimH. Anders GmbHTeisenmahdstr. 1 89340 LeipheimLudwig Streit GmbHKlemensstr. 13-15 86405 Meitingen-Herbertsh.Kreissparkasse Augsburg/VR-Bank Klemensstr. 25 86405 Meitingen-HerbertshofenTOBI Sonderposten Langenreichener Str. 1 86405 MeitingenKreissparkasse Augsburg Schloßstr. 4 86405 MeitingenMarkt Meitingen Rathaus Schloßstr. 4 86405 MeitingenVR-Bank Handels- und Gewerbebank eG Schloßstr. 1 86405 MeitingenBlumen Baur Römerstr. 18 86405 MeitingenHS Fachmarkt Via Claudia 7 86405 MeitingenFarben Schmid GmbH Via Claudia 8 86405 MeitingenRobert Hecht Systemtechnik Thierhauptener Str. 4a 86405 Meitingen-Waltersh.BayWa AG Thierhauptener Str. 10 86405 Meitingen-Waltersh.Gemeinde MerchingHauptstraße 2686504 MerchingMartin Knop - Wanne zur Dusche Gewerbering 1386504 MerchingBayWa AG - Niederlassung Mering Unterberger Str. 11 86415 Mering SchwabLechwerke AG LEW-EnergieladenMünchener Str. 1486415 MeringStadtsparkasse Augsburg Marktplatz 5 86415 MeringVerwaltungsgemeinschaft MeringKirchplatz 4 86415 MeringSchreinerei BarlAm Mühlanger 15 86415 MeringFliesen-Zentrum Mering GmbHLechstraße 12 86415 MeringKWB Deutschland - Kraft und Wärme aus Biomasse GmbHGewerbepark Ost 41 86690 MertingenSchweihofer Forst-, Garten- und Kommunaltechnik Gewerbepark Ost 11 86690 MertingenRaiffeisen-Volksbank Donauwörth eG Zehentplatz 7 86690 MertingenGemeinde Mertingen (Rathaus) Fuggerstraße 5 86690 MertingenBlumenstube Thomas Horrer Hilaria-Lechner-Straße 3 86690 MertingenGemeinde Mickhausen Schlosshof 186866 MickhausenÖkoFEN Heiztechnik GmbHSchelmenlohe 2 86866 MickhausenPROGAS GmbH & Co. KG Schillerstraße 7 80336 MünchenStanke - Neusässer RaumausstattermeisterAugsburger Straße 3 86356 NeusäßAugusta-Bank eG Raiffeisen-Volksbank Bgm-Kaifer-Str. 4 86356 NeusäßVR-Bank Handels- und Gewerbebank eG Hauptstr. 10 a 86356 NeusäßKreissparkasse Augsburg Parkstr. 3 86356 NeusäßFrisch GmbH & Co. KG, ReinigungssystemeOskar-von-Miller-Str. 1a 86356 NeusäßStadthalle Neusäß Hauptstr. 26 86356 NeusäßDachbau Wagner GmbHGutenbergstr. 786356 NeusäßDornbergerGutenbergstr. 3a 86356 NeusäßGSE Neusäß GmbH Heizungsbau Siemensstr. 486356 NeusäßJörg Scherer Fliesen und Design Benzstr. 7 86356 NeusäßGärtnerei ReußVon-Rehlingen-Str. 2186356 Neusäß-WestheimGeschenke-Pavillon Georg-Odemer-Str. 2a 86356 NeusäßDURZ Portnerstr. 8 86356 Neusäß-TäfertingenGlas Seele Boschstraße 286356 NeusäßDie Küchenwelt in Neusäß e.K. Wankelstraße 3 86356 NeusäßKreissparkasse Steppach Ulmer Str. 30 86356 Neusäß-SteppachWörner Pflanzenparadies Neusäß Biburger Str. 39 86420 Neusäß-VogelsangTreppenzentrum Schmid GmbH Gessertshausenerstr. 4 86356 Neusäß-VogelsangNeubauer Bedachungstechnik Gessertshauser Straße 21 86356 Neusäß-VogelsangVerwaltungsgemeinschaft Nordendorf Schäfflerstr. 686695 NordendorfVR-Bank Gersthofen-Meitingen eG Zweigstelle Nordendorf Hauptstr. 16A 86695 NordendorfE. Raiss GmbH + Co. Baustoffhandel KG Welserstr. 1 86695 NordendorfVerwaltungsgemeinschaft Pöttmes / Rathaus Pöttmes Marktplatz 18 86554 PöttmesSparkasse Pöttmes Sparkassenstr. 1 86554 PöttmesDehner Blumenpark Donauwörther Straße 3 - 5 86641 RainMöbel RaschkeUnteracher Str. 186508 RehlingGemeinde-VerwaltungHauptstr. 186508 RehlingAidelsburger GmbH Ofenstudio Münchener Straße 12 86529 SchrobenhausenLechwerke - Kundenbezirk SchwabmünchenSiemensstr. 30 86830 SchwabmünchenFliesen Hofmann GmbH Kaufbeurer Str. 16 86830 SchwabmünchenMaschinen Kimpfbeck Handels-GmbH Bahnhofstraße 1086830 SchwabmünchenKreissparkasse Augsburg Fuggerstraße 19 86830 SchwabmünchenDipl. Ing. W. Layer GmbHSparkassenplatz 1 86830 SchwabmünchenEliflora Blumen und Floristik Fuggerstraße 36 86830 SchwabmünchenDomus Regiobau GmbHFrauenstraße 186830 SchwabmünchenHypovereinsbank Unicredit Bank AG Fuggerstr. 40 86830 SchwabmünchenStadt Schwabmünchen Fuggerstr. 50 86830 SchwabmünchenDemharter HolzfachmarktAugsburger Str. 7 86830 Schwabmünchenbruckner EinrichtungshausAugsburger Straße 76 86830 SchwabmünchenSinzinger malen & lackieren Gottlieb-Daimler-Straße 1 86830 SchwabmünchenAmmann oHGRobert-Bosch-Str. 2 86830 SchwabmünchenGottwald GmbH Robert-Bosch-Str.4 86830 SchwabmünchenOfenbau LiebschRobert-Bosch-Str. 6A 86830 SchwabmünchenRathaus Stadtbergen, Bürgersaal Oberer Stadtweg 2 86391 StadtbergenGärtnerei Schlieper & Hörauf, A.+S. Bögle OHG Oberer Stadtweg 55 86391 StadtbergenKreissparkasse Augsburg Bauernstr. 50 86391 StadtbergenAugusta-Bank eG Raiffeisen-Volksbank Bauernstraße 47 86391 StadtbergenOBI Bau- und Heimwerkermärkte GmbH & Co. Ulmer Landstr. 350 86391 StadtbergenGemeinde Tapfheim Ulmer Str. 6686660 TapfheimHBW Höfle & Wohlrab Bau GmbHIm Krautgarten 1586470 ThannhausenRaiffeisenbank Thannhausen Raiffeisenplatz 186470 ThannhausenSparkasse Thannhausen Christop-von-Schmid-Str. 12 86470 ThannhausenHölzl Fenster GmbH & Co. KGGemeindewald 7 86672 ThierhauptenGRW Schöner Wohnen GmbH Gemeindewald 2 86672 ThierhauptenSparkasse Thierhaupten Herzog-Tassilo-Str. 30 86672 ThierhauptenGemeindeverwaltung Thierhaupten Marktplatz 1 86672 ThierhauptenVR-Bank Handels- und Gewerbebank eG Marktplatz 3 86672 ThierhauptenSchmid Bauunternehmen GmbH Hölzlarner Str. 186672 Thierhaupten-NeukirchenSeemüller Gmbh & Co. KG Kieswerk + NatursteineAm Kieswerk 286447 TodtenweisMetallbau Schmidt GmbHLechfeldwiesen 386447 TodtenweisSWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH Karlstraße 1 - 3 89073 UlmKreissparkasse Augsburg - Geschäftsstelle Untermeitingen Neufnachring 1 86836 UntermeitingenRaiffeisenbank Schwabmünchen eG Lechfelder Straße 28 86836 UntermeitingenRathaus Untermeitingen Von-Imhof-Straße 6 86836 UntermeitingenMetallbau Fischer GbR Keltenstraße 4 86517 WehringenGemeinde Wehringen Nördliche Hauptstr. 18 86517 WehringenVR-Bank Handels- und Gewerbebank eGHauptstraße 18 86637 WertingenWilli Meyer GmbH Marktplatz 3 86637 WertingenDie BLUMENbinderei Marktplatz 16 86637 WertingenKreis- u. Stadtsparkasse Dillingen Schulstr. 9 86637 WertingenVR-Bank Lech-Zusam eG - SB Filiale Josef-Frank-Straße 2 86637 WertingenBlumenhaus und Gärtnerei Apollonia - Inh. Hans Hurler Zusmarshauser Str. 2 86637 WertingenMaximilian Hurler - Gärtnerei & Raumbegrünung Zusmarshauser Str. 33 86637 WertingenGeorg Wagner KG Mineralölhandel und -serviceGewerbestr. 12 86637 Wertingen-GeratshofenVR-Bank Handels- und Gewerbebank eG Hauptstr. 29 86707 Westendorfperfecta-Fenster Vertriebs- & Montage GmbH Hauptstr. 386707 WestendorfHochstatter BauunternehmungZöschlingsweiler Str. 389426 WittislingenVerwaltungsgemeinschaft Wittislingen Marienplatz 6 89426 WittislingenVerwaltungsgemeinschaft Ziemetshausen Bgm.-Haide-Straße 186473 ZiemetshausenSparkasse Günzburg-KrumbachBürgermeister-Haide-Str. 3 86473 ZiemetshausenFISCHER Haustechnik GmbHBgm. Haide-Str. 2 86473 ZiemetshausenAnlagen Technik LeichtleSchloßstr. 16 86441 ZusmarshausenMarkt Zusmarshausen Schulstraße 286441 ZusmarshausenKreissparkasse Augsburg Marktplatz 10 86441 ZusmarshausenAugusta-Bank eG Raiffeisen-Volksbank Augsburger Str. 1 86441 Zusmarshausen