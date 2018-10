"Ich kann weil ich will" - Selbstsicherheit ...

Augsburg : Evangelische Beratungsstelle der Diakonie Augsburg |

...für junge Frauen von 18 - 23 Jahren



Möchten Sie

• ... sich selbst besser kennenlernen und Ihr inneres Potential entdecken?

• ... Ihren Körper besser wahrnehmen und sich dadurch wohler fühlen?

• ... erleben, wie Sie in einer Gruppe Ihren Platz finden?

• ... erfahren, dass Sie sich in einer Gruppe wohlfühlen können?

• ... lernen, Ihre Bedürfnisse und Wünsche so auszudrücken, dass Sie damit auch wahrgenommen werden?



Dann sind Sie hier richtig!

Neben einer Begegnung und einem Austausch in der Gruppe können Sie in Übungen und Rollenspielen erleben, wie Ihr Selbstvertrauen gestärkt und Ihre sozialen Kompetenzen erweitert werden.



Teilnehmer

Max. 12



Kosten

Die Gruppe ist für Sie kostenfrei; die Evangelische Beratungsstelle freut sich über Spenden.



Anmeldung

Für die Teilnahme an der Gruppe ist ein Vorgespräch erforderlich.

Anmeldung direkt bei der Evangelischen Beratungsstelle des Diakonischen Werkes Augsburg, Oberbürgermeister-Dreifuß-Straße 1, 86153 Augsburg

Tel.: 0821 597760

E-Mail: eb@diakonie-augsburg.de



Anmeldeschluss ist Dienstag, der 30. Oktober 2018



Leitung

Dipl.-Psych. Angelika Schlüter

Dipl.-Psych. Sabine Suda



Vorrankündigung:



Eine Gruppe für jugendliche Mädchen von 15 - 18 Jahren ist für die 2. Jahreshälfte 2019 geplant!