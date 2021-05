Hirn-Aneurysma Erkrankte - Der Lebenszweig

Augsburg : digital |

Der Verein Hirn Aneurysma - der Lebenszweig ist Corona bedingt jetzt auch digital erreichbar.



Nachdem letztes Jahr 2020 das jährliche Treffen zur JHV und sonstiger bundesweite Veranstaltungen Corona bedingt ausfallen mussten, nutzt der Verein nun die Möglichkeit sich digital mit seinen Mitgliedern und interessierten wieder in Verbindung zu setzen.



Nach einem ersten internen erfolgreichen "Probe" per Videochat findet nun die 1. JHV am 07.06.2021 ab 18:00 Uhr statt und am 12.06. referiert Prof. Dr. Angar Berlis vom Universitätsklinikum zum Thema -

"Aneurysmen - Aktuelle Entwicklungen der neuroradiologischen Behandlung."



Über einen bestimmten Link kann man sich dort anmelden.



Näheres auch unter http://www.hirn-aneurysma.de/ueber-uns.html

und dort weiter unter Termine