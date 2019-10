Hinweis zu Verzögerungen beim E-Mail-Versand an Yahoo und AOL

dem einen oder anderen Nutzer ist es womöglich in den letzten Wochen bereits aufgefallen, dass nicht immer alle E-Mails von myheimat im Postfach landen. Wir haben diesbezüglich schon mehrfach mit unseren Technikern gesprochen, die uns versichert haben, dass der Fehler nicht bei uns liegt. Von unserer Seite aus werden die E-Mails (u.a. mit Benachrichtigungen über neue Kommentare) korrekt vom System versendet und kommen daher auch bei den meisten Nutzern an.Aktuell gibt es aber offensichtlich Probleme, wenn myheimat-Nutzer E-Mail-Adressen von Yahoo oder AOL in ihren Accounts hinterlegt haben. Um es ganz salopp auszudrücken: Die myheimat-E-Mails, die an Yahoo- und AOL-Postfächer verschickt werden, stehen im Stau und kommen nicht durch. Das führt dazu, dass die Mails entweder mit Verzögerungen (mal kleiner, mal größer) versendet werden oder gar nicht im Postfach des Empfängers landen. Uns sind in diesem Fall leider die Hände gebunden, weil das Problem bei den E-Mail-Anbietern liegt und wir keinen Einfluss darauf haben, wann deren Server E-Mails annehmen.Wenn ihr keine E-Mails von myheimat verpassen wollt, gäbe es die Möglichkeit, sich z.B. einen zweiten E-Mail-Account bei einem anderen Anbieter (nicht Yahoo oder AOL) zu machen und diese E-Mail-Adresse bei eurem myheimat-Account (vorübergehend) zu hinterlegen. Besonders zuverlässig scheint u.a. Googlemail, den wir selbst intern benutzen und wo bisher alle E-Mails ohne Probleme angekommen sind. Eure E-Mail-Adresse könnt ihr ganz einfach selbstständig und jederzeit in euren Profileinstellungen ändern.Herzliche Grüße,Euer myheimat-Team