Hessing bietet wieder spannende Medizin-Vorträge für die Öffentlichkeit

Augsburg : Gartensaal in der Hessingburg |

Vor der Corona-Pandemie waren sie sehr beliebt und gut besucht: die öffentlichen Fachvorträge von Ärzten der Hessing Kliniken zu verschiedenen medizinisch-orthopädischen Themen. Aufgrund der Pandemie konnten diese Veranstaltungen in den zurückliegenden Monaten leider nicht stattfinden. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage ist nun ein vorsichtiger Neustart geplant.



Den Anfang macht am 20. Oktober 2021 der Chefarzt des Hessing Zentrums für Endoprothetik, Fußchirurgie und Rheumaorthopädie, Dr. Jan Tomas mit einem Vortrag zum Thema “Roboterunterstützte Knie-Operation – welchen Benefit kann uns die Technik geben”. Der künstliche Gelenkersatz gehört in vielen Krankenhäusern in Deutschland mittlerweile zu den am meisten durchgeführten Routineeingriffen. Um die Qualität des Eingriffes und die Sicherheit der Patientinnen und Patienten zu erhöhen, wird am Hessing Zentrum für Endoprothetik als Unterstützung bei der Implantation des neuen Gelenkes seit diesem Jahr ein Roboter verwendet. Hierdurch kann die Präzision der Positionierung und die Optimierung der Weichteilspannung erhöht werden, um so der Patientin oder dem Patienten ein höchstes Maß an Zufriedenheit mit dem Gelenkersatz, eine problemlose Wundheilung sowie eine hervorragende Funktion und Langlebigkeit zu geben.



Am 15. Dezember 2021 befasst sich der Ärztliche Direktor der Hessing Kliniken und Chefarzt der Hessing Klinik für Sportorthopädie und arthroskopischer Chirurgie, Prof. Dr. Stephan Vogt mit der Volkskrankheit Nummer 1. Rund fünf Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Arthrose, also Gelenkverschleiß. Sein Vortrag “Arthrose Kniegelenk – Wie kann ich das Gelenk erhalten?” beleuchtet dabei die verschiedenen konservativen und operativen Behandlungsmethoden speziell bei Arthrose im Knie.



Weitere Vorträge sind in Vorbereitung. Die Vorträge sind öffentlich und kostenlos und finden am Veranstaltungstag jeweils um 19.30 Uhr im Gartensaal der Hessingburg auf dem Hessing Gesundheits-Campus statt. Interessenten werden aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl um Anmeldung unter events@hessing-stiftung.de gebeten. Es gelten die 3-G-Regeln, also geimpft, genesen oder getestet! Zudem besteht eine FFP-2-Maskenpflicht sowie ein Abstandsgebot.