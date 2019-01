Großer Tag der offenen Tür im Schul- und Studienzentrum des bfz Augsburg

Am diesjährigender Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH können sich Interessierte am Samstag, deman den Berufsfachschulen fürüber die Berufsbilder und Ausbildungsinhalte informieren.Auch die Fachakademie für Sozialpädagogik öffnet ihre Türen, um den Besuchern einen Einblick in die Berufsfelder derzu gewähren.In allen Ausbildungsberufen wird mit Menschen gearbeitet, nur die Herangehensweise ist eine andere: Wie sie sich unterscheiden, kann beim Tag der offenen Tür „hautnah“ erfahren werden. Anhand eines gestellten Krankheitsbildes eines fiktiven Patienten werden die verschiedenen berufsbezogenen Ansätze vorgestellt und herausgearbeitet.In dererleben die Besucher, wie Klienten, beispielsweise nach einem Schlaganfall, wieder in ihren Alltag integriert werden können. Hier dürfen unterschiedliche therapeutische Mittel und Medien, zum Beispiel durch handwerkliche Übungen und Sinneswahrnehmungen selbst erfahren werden. Die Besucherinnen und Besucher können sich im Seifenschnitzen und Postkartengestalten ausprobieren und erhalten damit einen Einblick in die therapeutische Arbeit.Auch in derkönnen die Interessentinnen und Interessenten am eigenen Körper erfahren, wie sich konkrete Behandlungstechniken anfühlen, z.B. durch Massagen und Elektrotherapie. In der Massagetherapie können Hand,- Fuß,- und Rückenmassagen genossen werden. Die Elektrotherapie wartet mit modernsten Geräten zur Muskelstimulation und Muskelentspannung auf.In derund auch hier werden die Arbeitsschwerpunkte dieser Berufsgruppe anhand von Präsentationen vorgestellt und erlebbar gemacht. Ein „lebendiges Miteinbeziehen“ findet durch die anwesenden Kinder statt, die durchim Besonderen angesprochen werden.Den Auszubildenden, wie auch den Lehrkräften ist es eine große Freude, ihre unterschiedlichen Berufsbilder zu präsentieren und erfahrbar zu machen. Generell können konkrete Informationen über die Ausbildungsinhalte, Rahmenbedingungen unddurch persönliche Beratungsgespräche und an den verschiedenen Infoständen eingeholt werden.Das von den Auszubildenden selbst gestellte Buffet mit einem breiten Angebot an Getränken und Speisen, rundet den Infotag ab. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!Interessenten der Berufsbilder dürfen sich gerne an das Schul- und Studienzentrum des bfz Augsburg richten:, Ulmer Str. 160, 86156 Augsburg,Tel. 0821/40802-344, E-Mail: ergoschule-augsburg@bfz.de,, Ulmer Str. 160, 86156 Augsburg,Tel. 0821/40802-345, E-Mail: physioschule-augsburg@bfz.de,, Ulmer Str. 160, 86156 Augsburg,Tel. 0821/40802-450, E-Mail fachakademie-augsburg@bfz.de,