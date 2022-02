Gesprächskreise für Angehörige von Menschen mit Demenz können wieder in Präsenz stattfinden

Augsburg : Landratsamt |

Anmeldungen für Termine im März ab sofort möglich

Die Seniorenberatung und Fachstelle für pflegende Angehörige bietet ab März wieder Gesprächskreise für pflegende Angehörige in Präsenz an. Einmal im Monat treffen sich die Angehörigengruppen in Diedorf, Gersthofen und Königsbrunn. Zusätzlich gibt es seit Januar eine Online-Gruppe. Die Gesprächskreise befassen sich mit dem Thema „Alltagsbewältigung mit einem Demenzkranken“. Sie erhalten Tipps für den alltäglichen Umgang und haben die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch sowie Raum für eigene Themen und Fragen.Die Termine im März sind wie folgt:• Dienstag, 8. März 2022, 14 Uhr,Seniorenzentrum Diedorf, Lindenstraße 30, 86420 Diedorf• Dienstag, 15. März 2022, 14 Uhr,Begegnungsstätte du&hier,Kirchstraße 12, 86368 Gersthofen• Mittwoch, 16. März 2022, 14 Uhr,Mehrgenerationenhaus Königsbrunn,Bgm.-Wohlfarth-Straße 98, 86343 Königsbrunn• Dienstag, 29. März 2022, 16.30 Uhr,in virtueller Form (online über „Webex“)Zur Teilnahme an den Gesprächskreisen ist eine Anmeldung zwingend unter Telefon 0821 3102 -2707, -2718, -2719, -2766 oder per E-Mail an seniorenberatung@LRA-a.bayern.de erforderlich. Die Gesprächskreise sind kostenlos und auf eine maximale Teilnehmerzahl begrenzt. Es gilt die 3G-Regel und eine FFP2-Maskenpflicht.