Arzneimittel im Alter und bei Demenz

Unter fachlicher Anleitung trifft sich die offene Angehörigengruppe regelmäßig jeden ersten Montag im Monat. Der nächste Gesprächskreis für pflegende Angehörige findet am Montag, 4. Februar 2019, um 19.30 Uhr, statt. Die Gruppe trifft sich in der Begegnungsstätte am Fiakerpark, Schulweg 6, in 86405 Meitingen.Referent ist der Apotheker Jens Schneider von der Augsburger Alzheimergesellschaft. Er informiert über die Einnahme von Arzneien im Alter und bei Demenz. Weitere Auskünfte erteilt die Ökumenische Sozialstation Meitingen unter 08271 813940.