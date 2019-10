Gesetzliche Betreuung und Vorsorge

Augsburg : Landratsamt |

Bürgersprechstunden vor Ort im zweiten Halbjahr 2019

In diesem Fall muss ein im Rahmen einer Vorsorgevollmacht von Ihnen Bevollmächtigter oder gesetzlich bestellter Betreuer Ihre Interessen beispielsweise bei Fragen der Gesundheit, im Bereich der Wohnungsangelegenheiten, oder in finanziellen Angelegenheiten vertreten. Wie jeder selbst auf die Gestaltung der rechtlichen Vertretung Einfluss nehmen kann und was eine Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung oder Patientenverfügung ist, kann Ihnen in einem Beratungsgespräch erläutert werden. Auch Fragen zur gesetzlichen Betreuung können erörtert werden.In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Augsburg bieten folgende Betreuungsvereine - Betreuungsverein für Augsburger BürgerInnen e. V., Betreuungsverein für Augsburg und Umgebung e. V., Betreuungsverein des Caritasverbandes für den Landkreis Augsburg e. V. und der Betreuungsverein Sozialdienst Katholischer Frauen e. V. kostenlose Bürgersprechstunden an:, Treffpunkt Soziale Stadt, Pestalozzistraße 1, Donnerstag, 10. Oktober 2019, 16.30 bis 17.30 Uhr, Familienstation, Johannesstraße 4, Mittwoch, 25. September 2019, 15 bis 16 Uhr, Mehrgenerationenhaus, Bgm.-Wohlfarth-Straße 98, Donnerstag, 7. November 2019, 16.30 bis 17.30 Uhr, Rathaus, Schloßstraße 2, Donnerstag, 10. Oktober 2019, 15 bis 16 Uhr, Rathaus, Hauptstraße 28 (barrierefrei im Erdgeschoss), Donnerstag, 24. Oktober und 12. Dezember 2019, jeweils 14 bis 15 Uhr, Zentrum für seelische Gesundheit des Caritasverbandes, Weidenhartstraße 31, Donnerstag, 5. Dezember 2019, 16.30 bis 17.30 Uhr, Rathaus, Oberer Stadtweg 2, Mittwoch, 23. Oktober 2019, 15 bis 16 Uhr, Geschäftsstelle des Betreuungsvereins für Augsburg und Umgebung e. V., Augsburger Straße 38 a, Donnerstag, 24. Oktober und 21. November 2019, jeweils 16 bis 17 UhrWeitere Informationen erhalten Sie bei der Betreuungsstelle im Landratsamt Augsburg, Telefon 0821 3102 2480 oder im Internet unter www.landkreis-augsburg.de