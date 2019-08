Frühstücks-Treffen für Frauen in Augsburg

Vortrag mit Frühstück, Musik und mehr…

Ihre Aussage:

Schlossersche Buchhandlung, Annastr. 20, 86150 Augsburg



Die Bücherinsel Pfersee, Augsburger Str. 15 1/2, 86157 Augsburg



Buchhandlung Books‘n Beans, Eberlestraße 27, 86157 Augsburg



Thema:- gute Grenzen setzen -Termin:Zeit: 9 h - 12.30 hOrt: Atrium-Palast, Böheimstraße 8, 86153 AugsburgDie Referentinist seit 30 Jahren verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Sie und ihre Familie haben etliche Jahre in der arabischen Welt gelebt.Heute noch ist Heike Schultz häufig in diesem Teil der Welt unterwegs. Beruflich ist sie schwerpunktmäßig als systemische Beraterin und Trauma-Pädagogin tätig.„Es ist mir wichtig, dass Menschen innerlich heil werden und Gottes Liebe in ihrem Leben erfahren können.“Dasist ein christliches Lebens- und Glaubensforum.Eintrittskarten zu 14 € (inkl. Frühstück, Vortrag, Musik)erhalten Sie in der Zeit vom 26.08. – 25.09.2019 im Barverkaufbei folgenden Verkaufsstellen (ohne telefonische Reservierung):Aktuelle Veranstaltungshinweise auch auf unserer Website:Konto: Evang. Bank: Frühstücks-Treffen für Frauen AugsburgIBAN DE58520604100003690199