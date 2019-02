Herzliche Einladung

zum Frühstücks-Treffen für Frauen in Augsburg

Vortrag mit Frühstück und Musik

Thema: Profil zeigen – oder mit dem Strom schwimmen

Referentin: Irene MÜLLER aus Augsburg



Samstag, 30. März 2019

Einlass: 8.30 h

Veranstaltung von 9 h bis 12.30 h

Ort: Atrium-Palast, Böheimstr. 8, 86153 Augsburg



Eintrittskarten zu 14 € (inkl. Frühstück, Vortrag, Musik)

erhalten Sie in der Zeit vom 25.02.-26.03.2019 bei folgenden Vorverkaufsstellen:



Schlossersche Buchhandlung Augsburg City, Annastr. 20

Die Bücherinsel in Pfersee, Augsburger Str. 15 1/2

Buchhandlung Books‘n Beans, Eberlestraße 27, Pfersee



Aktuelle Veranstaltungshinweise auch auf unserer

Website: www.fruehstueckstreffen-augsburg.de



Die Referentin Irene Müller ist gelernte Realschullehrerin für Mathematik und Chemie ist seit ihrer Familienzeit inzwischen mehr als 20 Jahre tätig als Seelsorgerin, Referentin bei Frühstücks-Treffen für Frauen Deutschland e.V. und vielen anderen Veranstaltungen.

Frau Müller ist in der Evang.-Luth. Kirche verwurzelt und arbeitet in ihrer Gemeinde in verschiedenen Bereichen mit, u.a. als Prädikantin.



Eingeladen sind Frauen aller Altersgruppen, die sich einmal verwöhnen wollen und Interesse haben, ihre Alltagssituationen auch einmal durch einen christlichen Standpunkt aus zu betrachten.



Kommen Sie bei diesem interessanten und lebensnahen Vortrag ins Gespräch mit anderen Frauen oder bringen Sie Ihre Freundin oder Nachbarin mit.



Kartenreservierung auch per E-Mail und Überweisung:

christa.nickel@googlemail.com

Konto: Evang. Bank

Frühstücks-Treffen für Frauen Augsburg

IBAN DE58520604100003690199



Wir freuen uns auf Ihr KOMMEN

Herzliche Grüße

FRÜHSTÜCKS-TEAM FÜR FRAUEN