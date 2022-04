Frohe Ostern 2022

Jesus sagt:

Martin Luther sagte:

Es liegt an diesem besonderen Duft, an den ersten warmen Sonnenstrahlen, am blauen Himmel, am Zwitschern der Vögel, dass wir uns gut fühlen.Die Natur erwacht – ein neuer Anfang. Auch Gott möchte uns Menschen einen neuen Anfang geben. Ein neues Leben, das über den Tod hinausgeht.Die Bibel: Johannes Evangelium Kapitel 10, Vers 10.Gott liebt die Menschen, aber er hasst die Sünde.In der Bibel steht: "hat also weder etwas mit Osterhasen noch mit bunten Eiern zu tun.Im Römerbrief Kapitel 6, Vers 23 steht:Der heilige Gott ist auf der einen Seite ein Gott der die Menschen liebt, doch ist er auch Richter. Seine Heiligkeit ist nicht mit Sünde vereinbar. Er prüfte damals und prüft auch heute noch die Menschen und kommt zu dem harten Urteil: „Durch sein Blut erhalten wir die Vergebung unserer Sünden.Der Ostermorgen ist auch ein Sieg über unseren Kleinglauben, über unsere Angst und Verschüchterung.damit wir uns den Mut nicht nehmen lassen., damit wir dem „Reich Gottes“ mehr trauen als dem „realen Leben“., damit wir dem „Reich Gottes“ und seiner Gerechtigkeit leben –, damit wir uns nicht irre machen lassen, von den angeblichen Realitäten in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, Wirtschaft oder Politik.in Augsburg hat sich mit einer schönen Ostergestaltung auf das Fest vorbereitet.