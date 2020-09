Erneuter Keimbefund: Gesundheitsamt ordnet Abkoch-gebot für Ortsteile Dinkelscherbens an

Augsburg : Landratsamt |

Maßnahme dient dem vorsorglichen Gesundheitsschutz

Das Staatliche Gesundheitsamt im Landratsamt Augsburg spricht aufgrund des Nachweises einer mikrobiologischen Beeinträchtigung des Trinkwassers (Überschreitung der Grenzwerte gemäß der Trinkwasserverordnung) ein sofortiges Abkochgebot für alle Haushalte und Betriebe in den Dinkelscherber Ortsteilen Anried, Ettelried, Engertshofen, Siefenwang, Stadel, Saulach, Reischenau, Oberschöneberg, Ried, Kühbach, Breitenbronn, Holzara und Osterkühbach aus. Die Abkochanordnung gilt bis zu ihrer Aufhebung durch die Behörde. Als Ursache des Störfalls wurde ein technischer Defekt ermittelt, an dessen Beseitigung bereits gearbeitet wird. Über die voraussichtliche Dauer der Maßnahme kann aktuell noch keine Prognose getroffen werden.Zur wirksamen Desinfektion wird allen Bewohnerinnen und Bewohnern des Ortsteils Oberschöneberg empfohlen, das Leitungswasser einmal sprudelnd aufzukochen und es vor dessen Gebrauch mindestens zehn Minuten lang abkühlen zu lassen. Stets abgekocht werden sollte das Wasser, das zur Zubereitung von Speisen und Getränken verwendet wird. Das Leitungswasser kann in Kombination mit Seife weiterhin zum Händewaschen und zur Körperpflege verwendet werden, sollte jedoch nicht in offene Wunden gelangen. Für das Waschen von Haaren und Gesicht sowie für das Zähneputzen sollte nur abgekochtes Wasser verwendet werden.