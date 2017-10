Augsburg : Augustanasaal |

1. Deutscher Erdiana-Frauenkongress am 11.11.2017 in Augsburg

Fachliche Vorträge, Erfahrungsaustausch und get together



Augsburg. Wie erhöhen Frauen ihren Erfolgsfaktor und wie gelingt der Wandel

zur erfolgsorientierten Frau? Welche Rolle spielt die Positionierung? Haben

Erfolg und Spiritualität etwas gemeinsam? Kann die Persönlichkeit zur

Anerkennung führen? Und, warum entscheiden Frauen anders als Männer? Ist

der weibliche Faktor gefragt und geschätzt? Der 1. deutsche Erdiana-Frauenkongress ist ein Anlass, diesen Fragen auf den Grund zu gehen. Am 11.11.2017 referieren und diskutieren im Augsburger Annahof, Augustana-Saal, meist weibliche erfahrene Referenten im Kontext der

Nachhaltigkeit zum Thema "Sei anders - Sei du selbst".



Eine Talkrunde zum Thema:

„Die Frau im Berufsleben: weiblich, anders – wie?“, Referate wie der außergewöhnliche Berufsweg einer Juristin, Frau geh den Oxenweg oder der Gastvortrag "Wenn ich kämpfen kann, dann kannst du es auch!", bieten genügend Impulse zur persönlichen Entwicklung der Frau.



Die Veranstaltung richtet sich, so die Initiatorin des Erdiana-Frauenkongresses,die

Augsburger Psychologische Psychotherapeutin Danuta Hofner, an Unternehmerinnen, Managerinnen aus dem Mittelstand, an Frauen, die sich selbstständig machen wollen, Quereinsteigerinnen, oder an die, die sich persönlich weiterbilden möchten und sich nachhaltig verändern wollen oder müssen. „ Wir wollen Impulse für die persönliche Entwicklung geben“, so Danuta Hofner, „und Verständnis für die eigene Rolle im Berufsleben in der modernen Welt verstärken“. Außerdem, so fordert sie auf, könnten sich viele Teilnehmerinnen durch persönliches Kennenlernen ein neues erfolgreiches Netzwerk aufbauen.



Anmeldung online auf Homepage möglich. Earlybird bis zum 30.10.2017:

Premiumticket 79,00 Euro, VIP-Ticket 99,00 Euro.



Schauen Sie auf unsere Homepage:

www.erdiana-frauenkongress.de