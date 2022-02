Eine neue Schöpfung

das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ 2. Korinther 5,17In Christus zu sein bedeutet, in Ihm zu ruhen. Wir kommen in Christus zur Ruhe wenn wir seinen göttlichen Frieden in unserem Herzen haben. Dies geschieht, wenn wir den Sohn Gottes in unserem Herzen im Glauben aufnehmen. Im Johannisevangelium Kapitel 1, 12 lesen wir „So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht Gottes Kinder zu werden, denen die an seinen Namen glauben.“Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung.