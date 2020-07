Ein Jahr „Volksbegehren Artenvielfalt – Rettet die Bienen!“

Am 17. Juli 2019 hat der Bayerische Landtag das Volksbegehren Artenvielfalt & Naturschönheit in Bayern, bekannt unter dem Slogan „Rettet die Bienen!“, angenommen. Das Volksbegehren war das erfolgreichste in der bayerischen Geschichte und hat die Krise der Artenvielfalt ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Bayern hat seitdem ein neues Naturschutzgesetz.Die Diskussion möchte folgende Fragen beantworten:Welche Bilanz lässt sich nach einem Jahr ziehen?Was wurde umgesetzt, wo gibt es Defizite?Was tut die Stadt Augsburg für die Artenvielfalt?Diese Fragen wollen wir am 23. Juli 2020 ab 19.30 Uhr gemeinsam mit den folgenden Referent*innen diskutieren:• Matthias Luy, Referent für Landwirtschaft beim Landesbund für Vogelschutz (LBV)• Cordula Rutz, Geschäftsführerin der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern (LVÖ)• Reiner Erben, Referent für Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima und Gesundheit der Stadt AugsburgModeration: Andreas Witty, AK Umwelt Stadtverband Bündnis 90/Die Grünen AugsburgZugang und Infos auf der Seite der GRÜNEN Augsburg