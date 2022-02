Ein Embryo ist ein Mensch von Anfang an

Ein Embryo wird nicht wie ein Auto oder ein anderes technisches Gerät nach einem bestimmten Bauplan zusammengebaut und funktioniert erst, wenn es fertig ist.Von Anfang an gehören strukturelle und funktionelle Entwicklung zusammen, sie beeinflussen sich gegenseitig.Wir müssen uns von der Annahme verabschieden, vor der Geburt würde sich ein Kind „von allein“ entwickeln.Das Ungeborene lernt aus Vorgängen, die es aus seiner vorgeburtlichen Umwelt, auch außerhalb des Mutterleibes, aufnimmt. Auch die einzelnen Zellen lernen von ihrer unmittelbaren Umgebung.Dieses Lernen beeinflusst die Struktur- und Funktionsentwicklung des Gehirns und das wiederum hat Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Kindes.Mehr noch als bewusste Kontakte spielen aber wohl unbewusste Anteile in der Beziehung zwischen Mutter und Kind eine Rolle. Inge Krens und Hans Krens schreiben: „Sie zitieren Thomas Verny, der wie andere Pränatalforscher davon ausgeht, dass es eine „intuitive Kommunikation“ zwischen Mutter und Kind gibt, die noch wenig erforscht ist.„Über einen intuitiven Weg teilt die Mutter ihre Gedanken, Vorhaben und viele ihrer Gefühle dem Kind mit und empfängt umgekehrt auf demselben Weg auch Botschaften vom Kind, häufig in Form von Träumen.“Empfehlenswert das Taschenbuch von Gerald Hüther: