Dr. Martin Luther, Reformationsfest 2021 - die einflussreichste Botschaft

Über viele Jahre hindurch hattedie Bibel studiert und gelehrt. Er war ein standhafter Botschafter Gottes gewesen.Die Angst vor Gottes Gericht saß ihm im Nacken. Er wollte vor Gott bestehen und nicht nach seinem Tod von Gott gerichtet werden. Er ging davon aus, dass er so lange Gutes bzw. gute Werke vollbringen müsse, bis Jesus Christus ihm dadurch zum Freunde würde und ihm gnädig gestimmt sei.Im Kloster gedachte er nicht an Wein, Geld oder Gut, sondern sein Herz zitterte und zappelte, wie Gott ihm gnädig werde. Der heilige Gott machte ihm Angst, weil er sich bewusst war, dass er ein sündiger Mensch war und fürchtete sein Gericht.So geht es uns modernen Menschen auch heute in dieser Zeit, wenn es um Rechtfertigung vor Gott geht, dann stehen wir sozusagen immer im Passiv. Wir können dazu rein gar nichts beitragen. Dies erkannte auchals er den Römerbrief deseingehend studierte. Auf eigene fromme Anstrengungen und Verdienste zu vertrauen, ist völlig aussichtslos.Nur das Vertrauen auf Gottes Gnade macht einen Menschen gerecht. JEr ist der einzige Weg, auf dem Gott seine eigene Gerechtigkeit nicht preisgeben musste, um einen Weg zur Versöhnung zu schaffen.Er nahm unseren Platz ein und erduldete die Todesstrafe für uns Menschen.Sein stellvertretender Tod bringt dem, der an ihn glaubt, ewiges Leben. Als Jesus nach seinem Tod auferstand, wurde die Rechtfertigung vollends gültig, weil Gott damit das Opfer Jesu angenommen hatte.war einen langen schweren Weg gegangen bis zu dieser Einsicht. Er, Luther, selbst berichtete, wie der Text imseine Anfechtungen bzw. Furcht aufs äußerste verschärft habe, als er las: „Das Evangelium blieb für Dr. Martin Luther die Freude und Nahrung seines Herzens. Er wusste: