Der Gideon Bund Augsburg

1898 wurde der Gideonbund von zwei Geschäftsreisenden in den USA gegründet, die sich wegen Überfüllung in einem Hotel ein Doppelzimmer teilen mussten. Schon beim ersten Gespräch entdecken die beiden, dass sie eine gemeinsame christliche Glaubensüberzeugung teilten.Sie beteten gemeinsam und hatten die Idee, Menschen auf der Reise Bibeln nahe zu bringen. Daher waren anfangs vor allem christliche Handelsreisende Mitglieder der Vereinigung.Der Name stammt von dem Richter Gideon aus dem Alten Testament. Aus der Bibel können wir entnehmen, dass Gideon ein Mann war, der bereit war, genau das zu tun, was Gott von ihm verlangte, ungeachtet seiner eigenen Meinung. Demut, Glaube und Gehorsam waren seine großen Charaktereigenschaften und dies ist auch das geistliche Niveau, das der Gideonbund bei allen seinen Mitgliedern anstrebt: die Bereitschaft, Gottes Willen zu jeder Zeit und an jedem Ort zu tun.Der Internationale Gideonbund ist heute weltweit in 200 Ländern tätig und liefert Bibeln in 90 verschieden Sprachen aus. Weltweit geben die Gideons pro Sekunde 2 Bibeln kostenlos weiter. In Deutschland ist bis heute Gottes Wort öfter als 17 Millionen Mal auf diesem Weg weitergegeben worden.Alle sind auf ehrenamtlicher Basis tätig. Gideons verteilen kleine Taschenbibeln an Schüler und Studenten und legen Großdruckbibeln in Krankenhäusern, Arztpraxen und Altenheimen aus. In Hotel- und Pensionszimmer legen sie mehrsprachige Bibeln für die Gäste bereit.Jeder der unterwegs auf Reisen ist, hat sicher im Hotelzimmer schon einmal so eine Bibel entdeckt.Die Gideons machen auch Besuche in Gefängnissen und gehen seit neuem auf Trucker-Parkplätze, um dort kleine Neue Testamente in verschiedensten Sprachen zu verteilen. Gideons überreichen auch Neue Testamente an Soldaten, die sie zu Gottesdiensten in Kasernen der Bundeswehr besuchen.Während seiner Zeit als Fallschirmspringer der Bundeswehr kam auch der heute evangelisch-lutherische Gemeindepfarrer von St. Matthäus, Pfr. Thomas Bachmann, beim Lesen einer solchen Gideonbibel zum Glauben an Jesus Christus. So wird berichtet.Johanna und Dr. Reinhard Zeitler von der Gebietsleitung Bayern motivieren Freunde und Mitglieder, indem sie in Vorträgen erläutern wie wichtig es ist, dass gerade in unserer schnelllebigen und verwirrenden Zeit Menschen das "Wort Gottes" bekommen, worin sie Orientierung und Halt finden. Gerne würde der Gideonbund in Augsburg neue Freunde und Mitglieder gewinnen. Falls Sie mehr von der Arbeit der Gideons wissen möchten, fordern Sie den aktuellen Freundesbrief unverbindlich einmal an: https://gideons.de/freund/