Der Feinschmecker zeichnet Augsburger Bäcker erneut aus

Die Biobäckerei Schubert gehört zu den 500 besten Bäckern in Deutschland

Augsburg : Biobäckerei Schubert |

Jedes Jahr wählt die Redaktion des Feinschmecker Magazins die besten Bäcker in Deutschland aus. Bereits zum zweiten Mal wurde die Biobäckerei Schubert aus Augsburg ausgezeichnet und damit zu einem der besten 500 Bäcker in Deutschland gekürt.

Ein Haus mit Geschichte

Geschäftsführer Frank Schubert, der den Betrieb mit den acht Filialen und der großen Backstube an der Berliner Allee in dritter Generation leitet, freut sich sehr über die Erwähnung im Feinschmecker: „Wir werden dafür ausgezeichnet, dass wir nur natürliche, beste und wenn möglich regionale Bio Zutaten verwenden. Aus diesen backen wir mit unserem handwerklichen Können und viel Aufwand die typischen Schubert Backwaren. Sicherlich ist dem Feinschmecker auch wichtig, dass wir besondere Rohstoffe, wie die Urkornsorten Dinkel, Emmer und Einkorn sowie neuerdings sogar Hanf verwenden.“ Schon vor einigen Jahren wurde Schubert vom Feinschmecker prämiert. Nur mit dem Unterschied, dass damals mehrere Bäcker aus Augsburg unter den Gekürten waren und diesmal nur zwei.Ohne sich zu erkennen zu geben, kam jemand aus der Redaktion des Genussmagazins in die Biobäckerei Schubert an der Berliner Allee und testete die Backwaren. Das Ergebnis fiel positiv aus, und der Eintrag auf den Seiten 42 und 43 im 200-Seiten-Führer des Feinschmeckers zu den besten Bäckern punktet mit einer Beschreibung zur Geschichte, dem Konzept und den Schwerpunkten: „Vor 40 Jahren begann die Bäckerei mit dem Backen von Vollkornbroten – ein Arzt hatte damals den Anlass dazu gegeben. Chef Frank Schubert erklärt heute stets, dass der Genuss seiner rund 90 Sorten Brot und Semmeln an erster Stelle stehe. Spaß macht zum Beispiel der Kerndllaib aus Roggenvollkorn mit Sonnenblumenkernen, Leinsamen und Sesam. Beim schön aromatischen Toskanabrot schmeckt man die lange Teigführung. Ob Brote, Semmeln oder die süßen Nusshörnchen – die Zutaten sind allesamt aus Bio-Anbau.“ Zum Eintrag erschien sogar ein Foto des farbenfrohen „Café himmelgrün“, wo man in entspannter Atmosphäre sitzen kann.Die Biozutaten sind Grundlage der Philosophie der Biobäckerei Schubert. Ihre konsequente Verwendung steigert die Qualität und schützt unsere Umwelt. Es wird überwiegend regionales Getreide verarbeitet. „Dazu gibt es mehrjährige Lieferkontrakte mit verschiedenen Bauern aus der Umgebung“, so Frank Schubert. Das gesamte Korn für die Vollkornprodukte wird in der Backstube von Frank Schubert auf der hauseigenen Mühle selbstgemahlen, auch der Keimling wird vermahlen. So bleiben alle wertvollen Bestandteile des vollen Korns erhalten: Vitamine, Vitalstoffe, Mineral- und Ballaststoffe. Alte ursprüngliche Getreidesorten, wie Dinkel, Einkorn und Emmer erleben bei Schubert eine Renaissance. Allein das Dinkelsortiment der Biobäckerei umfasst über 50 Produkte. Die Natursauerteige werden täglich mit einer Reifezeit von 24 Stunden aus dem vollen Korn gezogen. Schuberts Sauerteigbrote gelten als besonders mild und gut verträglich.Erst im August 2020 hat die Biobäckerei Schubert nach monatelangem Umbau in der Viktoriapassage beim Augsburger Hauptbahnhof eine neue Filiale eröffnet und sorgt mit dem Motto „Nächste Haltestelle Paradies“ für Urlaubsfeeling in der Stadt. Neben frischem Brot und feinen Backwaren liegt der Schwerpunkt auf glutenfreien und veganen Alternativen in verschiedenen Variationen.Zum Unternehmen:Die Biobäckerei und Konditorei Schubert ist einer der Vollwert- und Umweltpioniere unter Bayerns Bäckern. Gegründet wurde der Betrieb 1935 in Bielitz in Oberschlesien. Seit 1954 ist er in Augsburg. Schon seit 1973 produziert die Biobäckerei Schubert Backwaren aus Bio-Getreide und trug damit dazu bei, dass biologische Landwirtschaft überhaupt möglich wurde. Auf Anfrage eines Arztes begann Heinz Schubert damals vollwertige Brote zu backen. Heute beschäftigt die Biobäckerei Schubert am Produktionsstandort in Augsburg an der Berliner Allee 40 und in acht weiteren Verkaufsstellen mehr als 150 Mitarbeiter/innen. Frank Schubert führt das Unternehmen heute in dritter Generation. Mit Tradition und Liebe zum Handwerk konnte man bis heute ein vollumfassendes Biosortiment kreieren. Alle in der Bäckerei Schubert gebackenen Produkte entsprechen der EG Öko-Verordnung. Zudem wurde Schubert vom Bioland und Demeter-Verband zertifiziert.