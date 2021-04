DEIN LANDKREIS UPDATE – Exklusiv für die Region

Augsburg : Landratsamt |

Startschuss für neues Nachrichtenformat fällt Ende April



Der Landkreis Augsburg gibt am Freitag, 30. April 2021, den Startschuss für ein neues digitales Nachrichtenformat: „DEIN LANDKREIS UPDATE“ heißt der exklusive Newsletter, der künftig seinen Leserinnen und Lesern alle 14 Tage exklusive Berichterstattung, Videos und Interviews bieten wird. „Unser Ziel ist es, ein buntes Themenspektrum anzubieten, das alle Menschen in unserer Region interessiert und bewegt. Dabei werden wir Einblicke in unsere hausinternen Abläufe liefern, aber auch über Projekte und mit Menschen aus unseren 46 Landkreiskommunen sprechen“, erläutert Annemarie Scirtuicchio, Fachbereichsleiterin der Öffentlichkeitsarbeit im Landratsamt Augsburg.Auch Landrat Martin Sailer wird in jeder Ausgabe mit einer eigenen Kolumne vertreten sein und freut sich bereits auf die erste Veröffentlichung: „Mich erreichen immer wieder E-Mails, Briefe und Anrufe von Bürgerinnen und Bürgern, die mich fragen, wie ich zu bestimmten Themen stehe. Dass ich nun in unserem LANDKREIS UPDATE meine Einschätzungen und Sichtweisen direkt und unverändert mit der Öffentlichkeit teilen kann, ist für mich zwar eine neue, aber auch sehr spannende Möglichkeit, um die Fragen meiner Mitmenschen zu beantworten.“Alle Beiträge werden ausschließlich in diesem Format veröffentlicht. „In einigen Wochen werden wir aber auch ein Archiv unserer Ausgaben auf unserer Internetseite anlegen“, so Scirtuicchio. Wer sich für den werbe- und kostenfreien Newsletter anmelden möchte, kann dies bereits heute online unter www.landkreis-augsburg.de/dein-update tun.