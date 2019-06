Das BNI-Unternehmerteam Ballista mit internationalem Besuch

Augsburg : Anna |

Netzwerken über Landesgrenzen hinweg. Das BNI-Mitglieder in anderen BNI-Unternehmerteams willkommen sind, konnte man vergangene Woche im Team Ballista sehen. Michael Müller aus der Schweiz und Nguyen Phuong aus Vietnam besuchten BNI-Unternehmer bei ihrem wöchentlichen Treffen in Augsburg.



Michael Müller stellte sein Hotel „Hirschen“ in CH-9658 Wildhaus, nähe St. Gallen als Seminarhotel oder für einen schönen und erholsamen Urlaubsaufenthalt vor.Nguyen Phuong sucht nach potentiellen Kontakten und Investoren für ihre Projekte in Vietnam. „Wir können Events im Bereich Ausstellungen, Messen, Konferenzen etc. für Kunden organisieren.“ Beide nutzen BNI erfolgreich als Marketinginstrument auch über Landesgrenzen hinaus.