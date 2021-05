Christi Himmelfahrt 2021- kreative Wegkapellen in der Region

. Jesus kehrte zurück zum Vater. Fasziniert schauten seine Jünger, die Apostel zu, wie er auf einer Wolke in den Himmel aufgenommen wurde.Durch seine Auffahrt in den Himmel trat Christus in seine Herrlichkeit bei Gott ein.Als er schon nicht mehr zu sehen war, konnten sich die Apostel von diesem Anblick immer noch nicht lösen.Zwei Engel, so berichtet es die Apostelgeschichte, holten sie aus ihren Gedanken:Heute leben wir in der Zeit, die diesem Wiederkommen von Jesus vorausgeht.Im 16. Jahrhundert nutzten die Leute den Anlass dazu, mit Prozessionen um ihre Felder zu ziehen und für eine gute Ernte zu beten. Abends trafen sie sich dann zum Tanzen, Essen - und zum Trinken.Noch heute werden am „Vatertag“ gerne Wanderungen oder Radtouren in unserer schönen Region unternommen.Nachdem Biergärten seit diesem Montag wieder geöffnet werden dürfen, bietet sich auch ein Ausflug zu einer der kreativ gestaltetenan.Entlang eines 130 Kilometer langen Radrundwegs können die Kapellen besucht werden als Orte der Ruhe und Besinnung, aber auch als faszinierende zeitgenössische architektonische Objekte in der Natur.